Spania da asigurari ca situatia COVID- 19 este sub control dupa ce mai multe tari i-au impus restrictii

INGRIJORARE IN ARAGON SI CATALONIA

Incepand de duminica, pasagerii care sosesc din Spania in Regatul Unit intra timp de 14 zile in carantina, iar Norvegia a impus din nou restrictii de calatorie in Spania.Premierul francez Jean Castex le-a "recomandat puetrnic" francezilor, vineri, "sa evite" sa se duca in Catalonia, o regiune situata in nord-estul Spaniei, unde epidemia a repornit puternic."Guvernul spaniol considera ca situatia este sub control, focarele sunt localizate, au fost izolate si controlate", a declarat pentru AFP Ministerul spaniol de Externe."Spania este o tara sigura", a adaugat ministerul, anuntand cu privire la carantina de 14 zile impusa de Marea Britanie ca Madridul este "in contact" cu Londra, pe a carei decizie o "respecta".Epidemia a inceput sa accelereze din nou in Spania - unde s-au inregistrat joi si vineri 1.000 de contaminari cu covid-19 pe zi -, potrivit unor bilanturi oficiale.Numarul cazurilor, raportat la populatie, s-a triplat in doua saptamani, iar autoritatile supravegheaza peste 280 de focare.Ministerul spaniol al Sanatatii si-a exprimat ingrijorarea in mod special fata de situatia din Aragon si din Catalonia.In Catalonia, autoritatile regionale i-au indemnat pe locuitorii Barcelonei sa ramana acasa. Ele au decis vineri sa inchida discotecile si barurile de noapte, considerate drept focare de contagiune.In acest context, majoritatea regiunilor - competente in domeniul Sanatatii - au consolidat caracterul obligatoriu al mastii de protectie - care este obligatoriu sa fie purtata pe strada. Nepurtarea mastii pe strada se sanctioneaza cu amenda.In unele dintre regiuni, restrictii au fost impuse cu privire la o limitare a numarului de persoane care pot sa se adune sau interdictia vizitarii azilurilor de batrani.Guvernul central - care asigura ca nu este vorba despre un "al doilea val" - considera ca regiunile au instrumente suficiente pentru a controla epidemia covid-19 si indeparteaza eventualitatea impunerii unei stari de alerta.