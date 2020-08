Spania inaspreste restrictiile pentru a limita raspandirea COVID-19

Andaluzia (sud), Castilla si Leon (centru), Galicia si Cantabria (nord) au adoptat oficial luni aceste masuri, deja in vigoare de duminica la Rioja (nord) si in regiunea Murcia (sud-est), adica in sase din cele 17 regiuni ale Spaniei.Masurile respective au fost anuntate vineri de catre guvernul central, dar revine regiunilor, care au competente in materie de sanatate, sa le puna in aplicare.Astfel, discotecile si barurile de noapte urmeaza sa-si inchida din nou usile, iar restaurantele nu vor mai putea gazdui clienti dupa miezul noptii.De asemenea, va fi interzis fumatul pe strada cand nu este posibil sa se mentina o distanta cel putin doi metri fata de alte persoane, intalnirile vor fi limitate la zece persoane, iar vizitele la caminele de batrani sunt restrictionate.Aceste masuri au fost contestate duminica in cadrul unei manifestatii la Madrid, care a reunit intre 2.500 si 3.000 de persoane, potrivit unui purtator de cuvant al prefecturii.Scandand 'Libertate!' si agitand pancarte cu inscrisuri de genul 'Virusul nu exista' sau 'Mastile ucid', manifestantii convocati prin retelele sociale in centrul capitalei spaniole au denuntat exagerarea cifrelor victimelor pandemiei cu scopul - potrivit lor - de a justifica restrictionarea libertatilor, noteaza AFP.Un numar mare de manifestanti nu au purtat masti, obligatorii in spatiile exterioare in toata Spania.'Ceea ce s-a intamplat va fi pedepsit cu cea mai mare severitate', a reactionat luni prefectul Madridului, Jose Manuel Franco.Guvernul regional din Tara Bascilor a declarat luni stare de 'urgenta sanitara', care ii va permite sa ia masuri mai severe decat cele din alte regiuni, cum ar fi restrictiile de calatorie pe plan local, in fata 'unui posibil tsunami' al contaminarilor.Spania este tara din Europa Occidentala care inregistreaza cel mai mare numar de cazuri pozitive la SARS-CoV-2, cu aproape 343.000 de cazuri, si o medie de 115 cazuri la 100.000 de locuitori de doua saptamani, cu mult peste cele 45 de cazuri raportate in Franta, 19 in Regatul Unit si 16 in Germania.Cu toate acestea, o mare parte din noile cazuri detectate sunt asimptomatice, iar letalitatea virusului s-a diminuat considerabil: de la sfarsitul perioadei de izolare stricta la 21 iunie, Spania a raportat mai putin de 300 de decese dintr-un total de 28.617 de la declansarea pandemiei.