Spania intra in recesiune economica profunda dupa sase ani de crestere

Contractia, mai accentuata decat se asteptau analistii - 16,6% - vine dupa o scadere de 5,2% in primul trimestru din 2020, provocand cea mai severa recesiune inregistrata vreodata de economia spaniola.Din 15 martie, autoritatile de la Madrid au introdus unele dintre cele mai dure masuri de izolare din Europa pentru a stopa raspandirea pandemiei. Ca urmare, consumul privat a fost unul dintre principalii factori care au afectat evolutia economiei in perioada aprilie-iunie 2020, alaturi de exporturi.In ritm anual, PIB-ul Spaniei a scazut cu 22,1%, in trimestrul doi din 2020, dupa un declin de 4,1% in primele trei luni din acest an.A patra economia a zonei euro inregistrase pana in primul trimestru 24 de trimestre de crestere consecutiva si incepuse sa se redreseze deplin dupa criza financiara din 2008.Guvernul de la Madrid se asteapta la un declin al economiei de 9,2% in 2020, si la o crestere de 6,8% in 2021. Scaderea din acest an va fi mai accentuata decat cea din timpul crizei cu care s-a confruntat Spania in perioada 2008-2013.In urma deciziei Marii Britanii de a impune plasarea in carantina, incepand de duminica, a cetatenilor britanici care revin din Spania, analistii se asteapta ca sectorul spaniol al turismului sa se redreseze mai lent in trimestrul trei din 2020. Luna trecuta, Guvernul de la Madrid a anuntat ca va aloca 2,5 miliarde de euro pentru sprijinirea turismului, extinzand eforturile de protejare a sectoarelor cheie ale economiei. Spania este a doua cea mai vizitata tara din lume, dupa Franta, iar turismul este crucial pentru economie, contribuind cu aproximativ 12% la Produsul Intern Brut.Si rata somajului in Spania a urcat la 15,33% in trimestrul doi din 2020, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, pe fondul efectelor pandemiei si a reducerii numarului de turisti, arata datele publicate marti de Ministerul Muncii.In primele trei luni din acest an rata somajului era de 14,41%. Analistii se asteptau ca in trimestrul doi rata somajului sa atinga 16,70%.