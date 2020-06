Spania isi redeschide la noapte granitele. Strainii nu vor mai fi obligati sa intre in carantina

Ziare.

com

"Ramanem vulnerabili. Trebuie sa ramanem vigilenti si sa respectam cu strictete masurile de igiena si protectie", a spus Pedro Sanchez intr-o alocutiune televizata."Fiecare dintre noi poate fi un zid in fata virusului sau o cale de contagiune, depinde de noi", a insistat el, in timp ce Spania, una dintre tarile cel mai grav lovite de pandemie, cu peste 28.000 de morti, iese din masurile severe de izolare dupa 14 saptamani.La miezul noptii, in noaptea de sambata spre duminica, Spania ridica starea de alerta decretata pe 14 martie si isi redeschide frontiera terestra cu Franta si porturile si aeroporturile pentru cetatenii Uniunii Europene. Portugalia nu isi va deschide granita cu Spania decat la 1 iulie.Spaniolii se vor putea deplasa in toata tara. Pana acum deplasarile erau limitate la provincia sau la regiunea in care locuiau.Strainii nu vor mai fi obligati sa intre in carantina timp de doua saptamani la intrarea in tara. Dar toate persoanele de pe teritoriul tarii trebuie sa poarte in continuare o masca de protectie in spatii inchise, dar si in aer liber, atunci cand nu este posibila mentinerea unei distante de siguranta de 1,5 m fata de ceilalti.