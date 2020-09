Spania: Mii de persoane au protestat in Catalonia dupa ce liderul separatist Quim Torra a fost suspendat din functie

🎥 | CDR protest group begins march in the center of Barcelona with a banner at the front of the demonstrators reading "Not one step backwards. Independence"https://t.co/3gxRaNpzvi pic.twitter.com/Gmw8SLsJyf - Catalan News (@catalannews) September 28, 2020

Luni dimineata, Curtea Suprema a confirmat in unanimitate o hotarare a tribunalului regional catalan de anul trecut impotriva careia Torra a facut apel si care stipula ca liderul catalan in varsta de 57 de ani nu poate ocupa functii publice timp de 18 luni.Torra va plati de asemenea o amenda de 30.000 de euro si trebuie sa-si transfere functia de prim-ministru regional adjunctului sau, Pere Aragones. Mass-media apreciaza ca acest lucru se va intampla saptamana viitoare. Aragones ar trebui sa convoace atunci noi alegeri pentru inceputul anului 2021.Protestele care au avut loc luni seara la Barcelona s-au concentrat in Parcul Ciutadella, vizavi de parlamentul regional. Intre 500 si 1.000 de manifestanti s-au adunat acolo, au relatat mass-media din regiune.Protestatarii au aruncat in politisti cu petarde, pungi cu gunoi, pietre si capatani de porci. De asemenea, ei au dat foc la containere de gunoi.Protestul a fost oprit in jurul orelor locale 23:00 (21:00 GMT), a informat televiziunea de stat spaniola RTVE.Torra a refuzat sa dea jos simboluri si afise ale miscarii catalane de independenta de pe cladirea unde se afla biroul sau si de pe alte cladiri publice inainte de alegerile parlamentare din acest an, sfidand regulile formulate de Comisia Electorala.Unii dintre protestatari au cerut eliberarea separatistilor care se afla la inchisoare, pe care i-au numit "prizonieri politici".Observatori atentioneaza ca decizia Curtii Supreme ar putea realimenta tensiunile de pe marginea independentei Cataloniei, mai ales ca survine in mijlocul pandemiei de coronavirus si la cea de-a treia aniversare a referendumului ilegal asupra independentei.Reprezentanti ai separatistilor si partidele de stanga din Spania au criticat verdictul, calificandu-l drept "o rusine" si "un atac impotriva democratiei" si a libertatii de exprimare. Manuel Castells, ministru pentru invatamant universitar din cadrul guvernului central, a descris decizia judecatorilor drept "o provocare" intr-o "situatie deja foarte complicata".Acum, situatia din Catalonia este foarte nesigura, potrivit informatiilor de la televiziunea spaniola. Proteste au avut loc zile in sir la Barcelona in acest an, dupa ce Curtea Suprema a condamnat 9 lideri separatisti la pedepse intre 9 si 13 ani de inchisoare pentru rolul lor in referendum.