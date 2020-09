Spania: Premierul Pedro Sanchez, ingrijorat de explozia numarului de cazuri de COVID-19 la Madrid

"Starea sanatatii publice si evolutia epidemiei la Madrid ne ingrijoreaza", a spus el intr-un interviu la postul de radio Cadena Ser.Liderul socialist a adaugat ca unele guverne regionale, pe care nu le-a numit, trebuie sa isi amelioreze capacitatea de trasabilitate a cazurilor de COVID-19 si "capacitatile strategice" in fata coronavirusului.Regiunile sunt responsabile in materie de sanatate in Spania si, prin urmare, sunt in prima linie a luptei impotriva coronavirusului.In contextul exploziei numarului de cazuri, Sanchez a pus la dispozitia regiunilor, saptamana trecuta, 2.000 de militari pentru a le ajuta sa urmareasca noile cazuri de COVID-19.Pentru moment, 11 din cele 17 regiuni au facut apel la militari, printre care si regiunea Madrid, guvernata de conservatori, care a cerut ajutorul a 150 de soldati.Spania a fost una dintre cele mai afectate tari din Europa de epidemie in primavara, inainte de introducerea unora dintre cele mai stricte masuri din lume, care i-a permis sa tina apoi cazurile sub control.Insa de cand izolarea a fost in totalitate ridicata la 21 iunie, epidemia a revenit in forta, cu o explozie de cazuri legata in special de reuniunile familiale sau de iesirile nocturne.Cel mai recent bilant al Ministerului Sanatatii, publicat luni, a relevat peste 23.000 de noi cazuri de vineri si un total de 462.858 de cazuri detectate de la inceputul epidemiei.Dintr-un total de 1.656 de spitalizari inregistrate in tara in ultimele sapte zile, 420 (circa 25%) au avut loc in regiunea Madrid, conform acestui bilant.Aceasta regiune cu 6,7 milioane de locuitori si care a fost cea mai afectata din tara in primavara a reprezentat de asemenea aproape jumatate din cele 141 de decese legate de COVID-19 in ultimele sapte zile.Peste 29.000 de persoane au murit oficial din cauza COVID-19 in Spania de la inceputul epidemiei, unul dintre cele mai ridicate bilanturi din lume.