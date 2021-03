Spania suspenda timp de 15 zile administrarea vaccinului de la AstraZeneca. OMS recomanda continuarea vaccinarii

OMS recomanda continuarea vaccinarii

Aceasta decizie a fost adoptata la cateva ore dupa ce Franta, Germania si Italia s-au alaturat listei tarilor care au suspendat administrarea acestui vaccin, in conditiile in care se investigheaza circa 30 de cazuri de tromboza aparute in mai multe tari europene.Compania farmaceutica AstraZeneca a anuntat ca a incheiat duminica o analiza a procesului de vaccinare cu serul anti-COVID-19 pe care l-a produs si nu a descoperit vreo dovada a unui risc crescut de formare de cheaguri sanguine la persoanele inoculate cu acest vaccin, pe care mai multe tari europene l-au suspendat in urma semnalarii unor cazuri de tromboza suspecte.Guvernul olandez a decis duminica sa suspende utilizarea acestui vaccin din motive de precautie, pana la 28 martie inclusiv, dupa ce 'efecte secundare posibile' au fost raportate in Danemarca si Norvegia dupa administrarea vaccinului de la AstraZeneca, fara legatura demonstrata in acest stadiu, potrivit Ministerului Sanatatii.Putin mai devreme duminica, Irlanda a luat aceeasi decizie dupa semnalarea in Norvegia a patru noi cazuri grave de cheaguri de sange la adulti vaccinati.Norvegia, care semnalase sambata si hemoragii cutanate la tineri vaccinati, a suspendat administrarea serului saptamana trecuta, la fel ca Danemarca, Islanda si Bulgaria. Trei mari tari europene, Franta, Germania si Italia, au suspendat luni, pe o perioada de 24 de ore , utilizarea vaccinului impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford, in asteptarea unui aviz al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA).Avizul este asteptat in cursul zilei de marti, 16 martie. Anterior alte tari europene, cum ar fi Danemarca, Irlanda, Norvegia, Suedia si Olanda , au decis suspendarea vaccinarilor cu AstraZeneca.Tarile trebuie sa continue vaccinarea cu serul anti-Covid-19 de la AstraZeneca, a afirmat luni directorul stiintific al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care va reuni marti grupul de experti pentru a analiza siguranta vaccinului, potrivit AFP."Nu vrem ca oamenii sa se panicheze si, pentru moment, recomandam ca tarile sa continue vaccinarea cu AstraZeneca", a adeclarat Soumya Swaminathan intr-o conferinta de presa la Geneva, in momentul in care mai multe tari au suspendat din precautie administrarea cu acest vaccin dupa grave probleme sanguine la persoane vaccinate."Pana in prezent, nu am descoperit asocieri intre aceste evenimente si vaccin", a adaugat ea.Cercetatoarea a indicat de asemenea ca in acest stadiu, beneficiul vaccinarii depaseste riscurile asociate Covid-19."Dupa ceea ce am constatat pana in prezent din datele preliminarii, nu exista o crestere a numarului de cazuri de evenimente tromboembolice", a mai spus ea.In prima linie in lupta internationala contra pandemiei, OMS a anuntat ca va reuni marti grupul de experti in legatura cu vaccinarea pentru a analiza siguranta vaccinului dezvoltat de firma anglo-suedeza AstraZeneca."Grupul consultativ de experti ai OMS cu privire la vaccinare a examinat datele si este in contact strans cu Agentia Europeana a Medicamentului. Si ne vom intalni maine", a declarat directorul general al OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.