Anunt important pentru cei care vin din Spania

In schimb, se mentine masura privind obligativitatea prezentarii unui test molecular (PCR sau TMA test de amplificare mediata) cu rezultat negativ Covid-19 la intrarea pe teritoriul Spaniei, de catre toate persoanele care sosesc din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat, inclusiv Romania, pe cale aeriana sau maritima (nu si terestra).Testul trebuie sa fie efectuat cu maximum 72 ore anterior intrarii pe teritoriul spaniol si poate fi prezentat in limba spaniola, engleza, franceza sau germana. Copiii cu varste mai mici de 6 ani sunt exceptati de la masura obligativitatii prezentarii unui test negativ Covid-19.Nici pentru cei care vin din Lituania sau Peru nu mai este necesar prezentarea unui test PCR negativ la intrarea in tara.