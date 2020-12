Spania va intocmi un registru cu persoanele care refuza vaccinarea

Intr-un interviu acordat postului de televiziune La Sexta, ministrul a reamintit ca in Spania vaccinarea nu va fi obligatorie. In privinta persoanelor care nu vor sa se vaccineze, "ceea ce vom face, va fi un registru care, in plus, va fi accesibil altor tari europene", a continuat el, precizand ca se refera la acele "persoane carora li s-a propus (vaccinarea), dar care pur si simplu au refuzat".Ministrul Salvador Illa a asigurat ca acest registru nu va fi facut public si va fi elaborat "cu cel mai mare respect pentru protectia datelor".Declaratia sa survine la o saptamana dupa publicarea unui studiu al Centrului de investigatii sociologice, un institut de sondare al guvernului de la Madrid, care a relevat o scadere spectaculoasa a procentului spaniolilor reticenti fata de vaccinare, de la 47% in noiembrie la 28% in decembrie, in timp ce procentul celor care sunt de acord sa se vaccineze a crescut de la 36,8% la 40,5%.Spania, una dintre tarile europene cele mai greu lovite de pandemie, cu peste 50.000 de decese conform datelor oficiale, a inceput duminica vaccinarea cu vaccinul produs de Pfizer-BioNTech. Guvernul de la Madrid si-a stabilit ca tinta vaccinarea a circa 2,5 milioane de persoane - din categoriile prioritare sau cele mai vulnerabile - pana la sfarsitul lunii februarie si sa ajunga pana in vara la 15-20 de milioane de persoane vaccinate, dintr-o populatie totala de circa 47 de milioane de locuitori.CITESTE SI: