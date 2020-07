Spaniolii isi abandoneaza cainii cumparati in timpul pandemiei. I-au folosit pentru a putea iesi din casa

La sfarsitul lunii mai, au fost inregistrati aproximativ 2.000 de caini abandonati, potrivit Societatii Canine din Spania (RSCE), citata in Digi 24.ro Asociatia a calculat ca, pana acum, aproximativ 5.000 de caini au fost abandonati, adica cu 50% mai mult decat in mod normal. Anna Mula, avocata specializata in dreptul animalelor si purtator de cuvant al Institutului pentru Politici Publice pentru Protectia Animalelor (IPPPA), sustine ca "oamenii si-au achizitionat animalele doar pentru a putea iesi din case"."Aceste animale au fost tratate ca simple instrumente, pentru a acoperi o nevoie. Acum, cand nu mai este nevoie de ele, sunt abandonate, iar acest lucru a fost facut cu usurinta", adauga Anna Mula.Pe de alta parte, adaposturile pentru animale au fost inchise in timpul carantinei, astfel ca oamenii au fost nevoiti sa cumpere animalele online, in loc sa adopte.