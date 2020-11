O specie de orhidee de dimensiuni impresionante a fost descoperita in Ecuador

Descoperirea noii specii, Lepanthes Tulcanensis, dateaza din octombrie 2018 si a fost facuta publica marti in revista stiintifica Lankesteriana, editata de Gradina botanica a Universitatii din Costa Rica Botezata dupa numele orasului Tulcan, din Ecuador, aflat in apropierea locului unde a fost descoperita, specia este o "raritate" prin prisma dimensiunilor sale considerabile in comparatie cu alte soiuri, a precizat Luis Baquero, care s-a dedicat studiului orhideelor in ultimii 25 de ani."Este o planta de circa 40 de centimetri in timp ce altele nu depasesc 10 centimetri", a precizat profesorul de la Universitatea Americilor (UDLA), care a studiat-o impreuna cu cercetatorul Marco Montero, cel care s-a aflat la originea descoperirii, si cu sustinerea fundatiei Ecominga, din Ecuador.Dimensiunile sunt masurate de la radacini pana la extremitatea tulpinii. Floarea are 2,5 de centimetri, iar culorile variaza de la galben la portocaliu."Frunza este alungita, de circa 10 centimetri, iar floarea este mare, cu o latime de circa doi centimetri in timp ce alte soiuri ating doar cativa milimetri", a adaugat Luis Baquero.Aceasta orhidee constituie "un fel de esalon pierdut printre genul Lepanthes", intrucat "in sanul unui grup specific de sapte mari genuri, este cea mai rara", a precizat cercetatorul.Biologul a subliniat totodata ca floarea "va fi in pericol" din cauza viitoarelor concesiuni miniere "care vor afecta biodiversitate zonei" amenintandu-i ecosistemul.Tulcanensis creste la o altitudine cuprinsa intre 1.800 si 2.000 de metri intr-o jungla din Muntii Anzi, care ii ofera conditii ideale de temperatura si umiditate.Ecuadorul este tara care a inventariat cele mai numeroase specii de orhidee - 4.200 -, urmata de Columbia (circa 3.300), Brazilia Venezuela si Peru.Citeste si: O noua specie de dinozaur a fost descoperita in Ecuador