Sperantele democratilor de a obtine majoritatea in Senat scad. Ocasio-Cortez (AOC) a fost realeasa cu usurinta

"AOC" REALEASA

In alegerile parlamentare si prezidentiale de marti, democratii au reusit sa isi pastreze majoritatea in Camera Reprezentantilor.In Senat, ei le-au smuls republicanilor doua mandate - in Colorado si Arizona.Insa republicanii au contracarat infrangandu-l pe un senator democrat in Alabama si pastrand mandate ale unor alesi care pareau amenintate.Ei dezmint astfel si sondaje care preconizau un efect negativ al lui Donald Trump asupra republicanilor celor mai vulnerabili.Doi mari aliati ai presedintelui republican in exercitiu au fost realesi, si anume liderul majoritatii in Senat Mitch McConnell si senatorul din South Carolina Lindsey Graham."Noi am reusit", a scris pe Twitter senatoarea republicana din Iowa Joni Ernst, in contextul in care sondajele o prezentau intr-o pozitie nefavorabila in fata rivalei sale democrate.In alta cursa stransa, senatorul din North Carolina Thom Tillis a anuntat ca a obtinut o "victorie isrtorica"."Acesta este o victorie stupefianta pe care am obtinut-o in aceasta seara si am facut-o impotriva tuturor prognosticurilor, nu-i asa?", a tunat senatorul republican in fata sustinatorilor sai dezlantuiti.Republicanii detin controul in actualul Senat, cu 53 de mandate din 100. In total, 35 de mandate au fost in joc marti.Controlul in Camera superioara a Congresului este una dintre mizele cruciale ale scrutinului de marti.Democratii este necesar sa obtina patru mandate pentru a detine majoritatea in Senat - sau trei mandate in cazul in care democratul Joe Biden obtine victoria in alegerile prezidentiale, deoarece vicepresedinta-aleasa Kamala Harris ar putea atunci, potrivit Constitutiei, sa votee pentru a departaja un vot de 50 la 50.Opozitia spera sa le ia republicanilor mai multe mandate care pareau vulnerabile. Insa sperantele au fost dezamagite in Iowa, North Carolina si South Carolina.In Maine, senatoarea republicana Susan Collins avea un avans de sase puncte procentuale la numararea a 65% dintre buletinele de vot.Sperantele democratilor erau alimentate de acest stat, dar si de Georgia Un fapt rar - acest stat conservator a organizat doua alegeri senatoriale la 3 noiembrie. In primul scrutin, senatorul republican in exercitiu David Perdue parea sa-l devanseze pe democratul Jon Ossoff. Insa victoria nui-a fost atribuita inca.In al doilea scrutin - partial -, candidatul democrat Raphael Warnock s-a calificat in turul doi, prevazut la 5 ianuarie, impotriva senatoarei republicane in exercitiu Kelly Loeffler.Daca democratii reusesc sa obtina un mandat in Maine sau Georgia, in afara de Arizona, controlul Senatului s-ar putea juca, atunci, in acest tur al alegerilor partiale din Georgia.Fostul guvernator democrat al Colorado John Hickenlooper l-a infrant in statul sau pe senatorul republican in exercitiu Cory Gardner. In Arizona, fostul astronaut american Mark Kelly a infrant-o pe senatoarea republicana Martha McSally, o fosta femeie pilot de vanatoare.Insa in statul conservator Alabama, Tommy Tuberville, un fost antrenor de fotbal american, l-a infrant pe senatorul democrat in exercitiu Doug Jones.In South Carolina, influentul senator Lindsey Graham l-a infrant pe candidatu democrat Jaime Harrison.In pofida unor sondaje stranse si unor sume-record stranse de rivalul sau progresist afroamerican cu 20 de ani mai tanar decat el, Lindsey Graham a parut o vreme in mare dificultate.Liderul majoritatii republicane in Senat Mitch McConnell a fost reales cu un avantaj confortabil in statul sau, Kentucky.Un fin strateg, cu o fata impasibila, el a obtinut, in mandatul lui Donald Trump, confirmarea in Senat a peste 200 de judecatori conservatori - inclusiv a trei magistrati la Curtea Suprema. Camera superioara a Congresului are puterea de a confirma magistrati nominalizati de presedinte.Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi s-a declarat "mandra" de "victoria" majoritatii sale.Cei 435 de membri ai Camerei inferioare a Congresului sunt alesi la doi ani.Tanara stea democrata in Congres Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) a fost realeasa cu usurinta marti in circumscriptia sa de la New York.