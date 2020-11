Spitale din multe regiuni din Rusia trec printr-o lipsa grava de medicamente anti-COVID

Rusia, care a raportat al cincilea bilant mondial de infectari cu coronavirus, se lupta, la fel ca multe alte tari, sa faca fata unui al doilea val al epidemiei, iar sistemul sanitar din afara Moscovei se afla pe punctul de a colapsa.Medici din peste 12 regiuni se confrunta cu mari lipsuri de antibiotice, antivirale si alte medicamente folosite la tratarea COVID-19, au declarat pentru Reuters trei responsabili locali si trei distribuitori."Medici-sefi ma suna la cateva minute sa ma roage pentru medicamente. Nu mai au nimic cu care sa-i trateze pe pacienti. Iar eu nu am nimic sa le ofer", a dezvaluit co-proprietarul unui mare distribuitor farmaceutic, sub rezerva anonimatului."Stim ca exista o penurie in anumite regiuni, acest fapt este inacceptabil. Guvernul depune eforturi foarte viguroase pentru a preveni aceasta situatie", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, saptamana trecuta.O doctorita din regiunea Baskiria (sud-estul Rusiei) a spus, cu conditia de a-i fi pastrat anonimatul, ca spitalul din orasul sau are un deficit de medicamente din cauza afluxului mare de pacienti.Cu deja peste 2 milioane de infectari cu coronavirus in Rusia, retelele de socializare sunt acum inundate de cereri de cumparari de medicamente."Nu avem ser pentru injectii, ce sa mai vorbim de antibiotice si antivirale", a afirmat un oficial dintr-un oras siberian, sub rezerva anonimatului.Medicii din Rusia folosesc un protocol specific cu anumite medicamente pentru tratamentul pacientilor cu COVID-19. Potrivit documentelor consultate de Reuters, acesta include antibioticele Levofloxacin sau Azithromycinum si antivirale locale precum umifenovir.Aceste antibiotice si antivirale au ajuns acum sa lipseasca, spun autoritati regionale.Doar Moscova si cateva regiuni bogate au resurse financiare si de lobby pentru a raspunde unor astfel de penurii."Singurul tratament este sa ne rugam", a afirmat un oficial care lucreaza intr-un centru regional de criza COVID-19.Detalii despre medicamentele folosite in programul de tratament au fost distribuite pe retele de socializare, declansand cumparaturi de panica ce au golit farmaciile si depozitele distribuitorilor.Legal, antibioticele ar trebui comercializate doar cu prescriptie medicala, dar multe farmacii le vand si fara asa ceva.Producatorii de medicamente intampina si probleme la importul din India si China de substante necesare, din cauza cererii globale crescute in timpul pandemiei.Aleksandr Semenov, presedintele firmei producatoare Acticomp, a explicat ca s-au confruntat cu penurii la intermediarii de reactie din import utilizati la fabricarea medicamentelor."Desigur, exista penurii. In vara am facut stocuri in avans pentru sase luni. Din nefericire, s-au epuizat foarte repede", a spus el.Potrivit lui Rustem Muratov, director executiv al Binnopharm Group, una din fabricile grupului a crescut de sase ori productia de Levofloxacin, iar pe cea de Azithromycinum de cinci ori in septembrie comparativ cu aceeasi luna din 2019."Producatorii nu fac fata. Pur si simplu nu exista suficiente medicamente disponibile", a afirmat un oficial regional dintr-un centru de criza.Un nou sistem de etichetare a medicamentelor, introdus in octombrie pentru a contracara piata neagra prin monitorizarea electronica a traseului fiecarui medicament de la producator la consumator, nu a fost de ajutor.Aceste probleme de inceput le creeaza dificultati producatorilor in a introduce medicamentele in sistem, iar farmaciile au avut probleme cu vanzarile, spun cativa distribuitori si producatori.Un furnizor s-a plans ca nu a reusit timp de cateva saptamani sa aduca un transport mare de dexametazona, folosita la tratarea COVID-19, din cauza problemelor din fabrica cu sistemul de etichetare."A fost o nebunie sa se introduca acest sistem, fara a fi testat si intr-o situatie epidemiologica dificila", a fost de parere Nikolai Bespalov, director de dezvoltare al RNC Pharma.Citeste si: Studiu: Starile de oboseala post- COVID-19 pot sa persiste si sase saptamani Citeste si: Medicamentul despre care medicii de la Timisoara sustin ca face minuni in tratarea COVID. In prima zi de tratament trebuie inghitite 16 pastile