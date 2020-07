Spre sfarsitul acestui secol, Anglia ar putea trece prin valuri de caldura extrema

Ziare.

Daca emisiile vor fi reduse in conformitate cu prevederile acordului climatic de la Paris, riscul ca temperaturile sa atinga, sau sa depaseasca 40 de grade Celsius va fi considerabil mai mic, sustine studiul publicat in jurnalul Nature Communications."Am aflat ca probabilitatea zilelor extrem de calduroase in Marea Britanie a crescut si va continua sa creasca de-a lungul acestui secol, si ne asteptam ca temperaturile cele mai extreme sa fie observate in sud-estul Angliei", sustine Nikolaos Christidis, coordonatorul acestui studiu."Probabilitatea de a depasi 40 de grade Celsius oriunde in Marea Britanie, intr-un anumit an, a crescut rapid si, daca nu reducem emisiile de gaze cu efect de sera, astfel de extreme s-ar putea produce la fiecare cativa ani in clima anului 2100", a adaugat el.Cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata pe teritoriul Marii Britanii a fost de 38,7 grade Celsius, temperatura masurata la Cambridge, in iulie 2019.Anglia este descrisa in prezent ca o tara ploioasa.