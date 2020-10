Spania adopta o masura extrema: stare de urgenta pana pe 9 mai 2021

Decretata duminica pentru o perioada provizorie de 15 zile, starea de urgenta sanitara va fi in vigoare pana pe 9 mai. Masura a permis instituirea interdictiei de circulatie aproape in intreaga tara si a unor interdictii de intrare si iesire din regiunile spaniole.In virtutea autonomiei lor administrative, regiunile spaniole sunt competente in privinta masurilor sanitare si ar fi putut lua aceste decizii fara un decret al guvernului central, dar acesta din urma a considerat necesar sa adopte noul cadru juridic pentru a impiedica anularea restrictiilor de catre justitie, cum s-a intamplat mai ales in Tara Bascilor.Interdictia de circulatie pe timpul noptii este valabila in principiu intre orele 23:00 si 06:00, dar regiunile pot sa o avanseze ori sa o devanseze cu o ora si nu se aplica in Insulele Canare, zona mai putin afectata de epidemie.In pofida criticilor exprimate de mai multe partide asupra duratei starii de urgenta, guvernul socialist condus de Pedro Sanchez a obtinut in legislativ o majoritate de 194 din 350 de voturi. Principala formatiune de opozitie, Partidul Popular (PP), s-a abtinut. Premierul Sanchez a asigurat ca incearca sa evite un lockdown generalizat, cum a fost in primavara.Spania a inregistrat de la inceputul pandemiei peste un milion de cazuri confirmate de COVID-19 si peste 35.000 de decese. Dupa temperarea valului epidemic din primavara, infectarile si decesele asociate COVID-19 au inceput din nou sa creasca, in ultima raportare, miercuri, fiind anuntate 19.765 noi cazuri si 168 de decese. Regiunea cea mai afectata de epidemie este in continuare Madridul, urmata de Catalonia.