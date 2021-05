Cum ar putea fi contracarata rapid propaganda rusa. Mecanismul gandit de cele mai bogate state ale lumii

Raab a precizat ca Regatul Unit, care in acest an detine presedintia prin rotatie a G7, le va propune celorlalte state participante sa cada de acord asupra unui mecanism comun de riposta rapida pentru a contracara dezinformarea rusa.''Astfel, atunci cand vedem ca apar astfel de minciuni si propaganda sau stiri false, nu putem sa reactionam doar individual , ci trebuie sa furnizam o riposta pentru oamenii acestei tari si, ca sa spunem adevarul, si pentru cei din Rusia sau China ori restul lumii'', a spus demnitarul britanic.Pe de alta parte, Dominic Raab a afirmat ca deocamdata nu a fost luata o decizie privind acordarea statutului diplomatic deplin ambasadorului Uniunii Europene la Londra, Joao Vale de Almeida.''Suntem pragmatici legat de aceasta chestiune. Ne vom trata partenerii din UE cu tot respectul pe care in mod justificat il merita... asteptam cu nerabdare sa intoarcem pagina peste saga Brexit '', a explicat seful diplomatiei britanice.