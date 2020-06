Statele Grupului de la Visegrad cer reviziurea planului european de relansare, estimand ca el favorizeaza tarile bogate ale UE

Ziare.

com

Premierul ungar Viktor Orban a spus ca atitudinea Ungariei fata de planul european de relansare este in esenta pozitiva, dar in forma actuala planul este discriminator fata de statele mai sarace ale Uniunii Europene, consemneaza agentiile MTI si Reuters.Vorbind la o conferinta de presa dupa summit, Viktor Orban a apreciat ca inca mai trebuie lucrat la proiectul acestui plan pentru a elimina "elementele absurde". De pilda, a exemplificat el, Portugalia ar urma sa beneficieze de fonduri cu circa 30% mai mari fata de Ungaria, la o populatie aproximativ egala.Statele bogate ale UE ar urma conform planului propus de Comisia Europeana sa primeasca mai multe fonduri decat cele mai sarace, lucru "problematic moral", a adaugat seful executivului ungar, care a cerut de asemenea mai multa flexibilitate privind modul in care fondurile sa poata fi folosite de fiecare tara conform nevoilor specifice ale fiecareia.Pe de alta parte, Viktor Orban a remarcat o diferenta de gandire intre abordarea europeana a relansarii economice si principiul Ungariei conform caruia "banii trebuie mai intai sa fie castigati inainte de a fi cheltuiti", inversarea acestei ordini riscand sa devina o povara pentru toata lumea.De asemenea, trebuie sa se renunte sistemul de rabaturi pentru contributiile la bugetul comunitar, a mai mentionat Viktor Orban, subliniind faptul ca Regatul Unit, tara care a beneficiat cel mai mult de acest sistem, nu mai este membra a UE.Si premierul polonez Mateusz Morawiecki a estimat ca statele mai bogate din UE trebuie sa contribuie mai mult la bugetul comunitar in vederea redresarii economice dupa pandemie. "Polonia sustine puternic aceasta, si anume ca sursele contributiilor aditionale sa fie echitabile, am spune chiar progresive. Statele care sunt mai bogate trebuie sa plateasca mai mult", a afirmat Morawiecki, care a cerut de asemenea eliminarea rabaturilor.Planul propus de executivul comunitar in vederea relansarii economiei UE include un fond european de redresare ce insumeaza 750 de miliarde de euro, din care 500 de miliarde de euro ar urma sa fie subventii si restul de 250 de miliarde imprumuturi, fonduri pe care Comisia Europeana doreste sa le atraga de pe pietele financiare, iar principalele beneficiare vor fi Italia si Spania, tari afectate semnificativ de pandemia COVID-19.Executivul comunitar a atentionat ca accesarea fondurilor prevazute in acest plan va fi conditionata de reforme economice in acord cu agenda europeana privind mediul si digitalizarea. Nu este clar din ce surse va rambursa Comisia Europeana sumele atrase de pe pietele financiare, fiind evocate posibile noi taxe, inclusiv taxarea companiilor care au o cifra de afaceri de peste 750 de milioane de euro.Propunerea avansata de Comisia Europeana va fi urmata de negocieri intre statele membre, ai caror lideri se vor reuni la un summit prin videoconferinta pe 18-19 iunie, iar forma finala a planului va avea nevoie de aprobarea tuturor statelor membre. Liderii europeni sunt divizati atat in privinta sumelor alocate acestui, plan cat si asupra formei sale, un grup de patru tari (Austria, Olanda , Danemarca si Suedia) dorind sa fie privilegiate mai degraba imprumuturile in fata subventiilor.In discutie este nu doar fondul de 750 de miliarde de euro, ci si bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027, pentru care Comisia Europeana a propus 1.100 de miliarde de euro. Negocierile asupra acestui buget sunt in impas de anul trecut, inaintea declansarii crizei coronavirusului, state si grupuri de state avand viziuni diferite asupra prioritatilor si nivelului contributiilor in acest buget care s-a restrans in urma Brexitului.