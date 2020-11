Statele NATO care opereaza sisteme rusesti S-300. Cum s-au antrenat pilotii Israelului pe controversatele baterii antiaeriene

Trei state NATO opereaza sisteme rusesti S-300

Aviatia Israelului s-a antrenat pe sisteme reale S-300

Turcia si Rusia au semnat in 2017 un acord de finantare a achizitionarii unor sisteme antiracheta S-400, in valoare de 2,5 miliarde de dolari. Ankara nu a renuntat la achizitie fapt pentru care a fost suspendata apoi exlclusa din programul F-35, scrie publicatia Defense Romania.ro In vara acestui an, Turcia a efectuat primul test sistemului de aparare antiaeriana S-400 pe care l-a cumparat din Rusia, fapt care a adancit si mai mult criza din sanul NATO SUA sustin ca sistemul S-400 ar putea fi folosit de Rusia pentru a obtine detalii clasificate despre avion si este incompatibil cu sistemele NATO.SUA au dezvoltat sase F-35 pentru Turcia care au fost construite, dar niciodata livrate. Avioanele vor fi transferate catre US Air Force, dar presa din Grecia a anuntat ca acestea ar putea fi vandute de Statele Unite ale Americii chiar Atenei, in contextul in care tensiunile dintre Occident si Turcia se adancesc tot mai mult.Turcia isi apara achizitia de sisteme S-400 folosind trei argumente: In primul rand Ankara a incercat permanent - fara succes insa, motivele fiind mai mult decat evidente - sa ofere asigurari in Alianta ca S-400 nu reprezinta o amenintare pentru 'secretele' tehnologice ale avionului F-35 si pentru sistemele NATO. In al doilea rand, Turcia precizeaza ca a recurs la S-400 dupa ce nu a reusit sa achizitioneze Patriot, fapt in mare parte real. Ca ultim argument, Ankara arata cu degetul catre alte tari NATO care opereaza sisteme rusesti S-300.Sistemul S-300 sol-aer a intrat in dotarea URSS-ului in 1978.S-300 este versiunea mai veche a sistemelor S-400. Sigur ca ceea ce Turcia nu precizeaza e faptul ca "batranele" S-300 nu reprezinta niciun pericol pentru tehnica militara americana si europeana."Continuam sa testam si sa pregatim sistemele S-400 in conformitate cu planurile noastre. Vom folosi S-400 asa cum unii membri NATO folosesc S-300", anunta, saptamana trecuta, Hulusi Akar, ministrul Apararii de la Ankara.La cine a facut referire Turcia?In acest moment trei state membre NATO au in dotarea fortelor armate sisteme antiaeriene S-300. E vorba despre: Bulgaria, Grecia si Slovacia.Republica Ceha, membra NATO din 1999, a operat si ea S-300. Sistemul pe care il detine in prezent Slovacia este cel detinut de Cehia . La fosti operatori putem trece si Republica Democrata Germana (RDG).Pe langa cele trei state NATO mentionate, S-300 se mai afla in dotarea urmatoarelor tari: Rusia, Ucraina Coreea de Nord , Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt , Kazakhstan, Siria Venezuela , Vietnam si Algeria.Interesant e ca Israelul a beneficiat de prezenta acestor sisteme in randul aliatilor europeni. Generalul (r.) Alexandru Grumaz sublinia in cadrul unei emisiuni in vara acestui an ca pilotii Israelului s-au antrenat pe sistemele S-300 din Grecia, fapt ce le-a oferit un avantaj urias in razboiul din Siria.El a amintit ca in Creta, Grecia, exista sisteme S-300 cumparate de greci dupa criza din Cipru."Pe aceste sisteme s-a antrenat aviatia israeliana. Cand auziti ca un sistem S-300 a fost aruncat in aer de aviatia israeliana, nu e doar datorita faptului ca ei au avioane F-35", precizeaza generalul Grumaz, care a subliniat ca acomodarea cu aceste sisteme folosite de adversarii sai a fost un plus pentru Israel "Israelienii au fost mereu foarte inteligenti in ceea ce priveste cumpararea echipamentului militar din America . Ei le-a adaptat. F-35 israelian (n.a. - F-35 Adir) e diferit de avionul F-35 pe care SUA il vand in alte state. E personalizat cu aprobarea Congresului", a punctat generalul in rezerva."Toate aceste lucruri, dar si faptul ca pilotii Israelului s-au antrenat pe sisteme reale S-300 le ofera un avantaj foarte mare, intr-un razboi pe care il duc, nu neaparat impotriva sirienilor, dar impotriva Hezbollah-ului si iranienilor", a conchis Alexandru Grumaz.CITESTE SI