Statele UE nu recunosc rezultatul alegerilor prezidentiale din Belarus, anunta liderii UE

"Alegerile nu au fost nici corecte, nici libere si nu au respectat standardele internationale. Nu recunoastem rezultatele prezentate de autoritatile din Belarus'', a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, in cadrul unei conferinte de presa la finalul summitului.In plus, a afirmat el, UE va adopta sanctiuni impotriva oficialilor responsabili pentru violentele din timpul protestelor si pentru frauda electorala."UE va impune in scurt timp sanctiuni asupra unui numar substantial de indivizi responsabili pentru violente, represiune si frauda electorala", a precizat Charles Michel.Cancelarul german, Angela Merkel , a carei tara detine presedintia semestriala a Consiliului UE, a condamnat, intr-o conferinta de presa de dupa summit, "violenta brutala" impotriva protestatarilor din statul est-european.La randul ei, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a anuntat ca executivul comunitar va redirectiona 53 de milioane de euro de la guvern spre societatea civila, victimele represiunii de stat in timpul protestelor si lupta impotriva COVID-19.Ea a mai spus ca violenta impotriva protestatarilor nu poate fi acceptata si ca ar trebui adoptate cat de curand posibil sanctiuni impotriva oficialilor responsabili. Von der Leyen a mai afirmat ca UE sustine dialogul intre autoritatile din Belarus si opozitie si ca Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa ar putea facilita acest dialog.