Statele Unite: Vaccinul AstraZeneca, eficient in proportie de 79%. Nu exista un risc crescut pentru aparitia trombozelor

Compania AstraZeneca cauta sa obtina aprobarea vaccinului sau si in Statele Unite, cerintele FDA fiind ca studiile clinice sa se desfasoare in SUA, motiv pentru care compania desfasoara noi studii clinice pe teritoriul american.O cincime din participantii la studiu au avut varsta peste 65 de ani si serul a aratat o eficacitate de 80% la acesti participanti mai in varsta, potrivit rezultatelor primelor studii clinice in Statele Unite.Vaccinul AstraZeneca a fost in centrul unui scandal de siguranta in Europa, dupa ce cel putin 16 tari au intrerupt sau au limitat desfasurarea acestuia dupa inregistrarea unei serii de evenimente adverse rare care implica un anumit tip de cheag de sange. Agentia Europeana a Medicamentului a declarat ca beneficiile vaccinului depasesc cu mult riscurile sale , dar unele tari au optat pentru continuarea opririi lansarii, in asteptarea mai multor date. O sonda EMA saptamana trecuta nu a gasit nicio legatura cu coagularea sangelui in general, dar a lasat usa deschisa catre posibilitatea unei legaturi la o combinatie rara de evenimente care includ cheaguri de sange in creier, un numar scazut de trombocite si sangerari.In mod crucial, studiul SUA a constatat ca vaccinul a fost bine tolerat, a spus AstraZeneca, iar comisia independenta de monitorizare a sigurantei datelor nu a identificat probleme de siguranta legate de vaccin.In special, grupul a analizat "evenimentele trombotice", inclusiv tromboza sinusului venos cerebral, care au cauzat ingrijorare in intreaga Europa, cu ajutorul unui neurolog independent.Consiliul de monitorizare nu a constatat un risc crescut de tromboza sau evenimente caracterizate de tromboza in randul celor 21.583 de participanti care au primit cel putin o doza de vaccin. Cautarea specifica a CVST nu a gasit cazuri in acest proces.Vaccinul, usor de depozitat si transportat si vandut in prezent la preturi, se afla, de asemenea, in centrul unui rand diplomatic intre UE si Marea Britanie, primul amenintand ca va bloca exporturile de jaburi, inclusiv dozele AstraZeneca, catre acesta din urma.Procesul SUA al AstraZeneca a implicat 32.449 de persoane, inclusiv 141 de cazuri simptomatice de Covid-19. Actiunile cotate la Londra ale medicamentului au castigat cel putin 1,1% la scurt timp dupa deschidere.Ann Falsey, profesor de medicina la Universitatea din Rochester si investigator principal pentru studiu, a declarat: "Aceste constatari reconfirma rezultatele anterioare observate in studiile [anterioare] la toate populatiile adulte, dar este interesant sa vezi rezultate similare ale eficacitatii la persoanele cu varsta peste 65 de ani. Prima data.Aceasta analiza valideaza vaccinul AstraZeneca Covid-19 ca o optiune de vaccinare suplimentara foarte necesara, oferind incredere ca adultii de toate varstele pot beneficia de protectie impotriva virusului, a spus ea.Mene Pangalos, vicepresedinte executiv al cercetarii si dezvoltarii produselor biofarmaceutice de la AstraZeneca, a declarat ca compania se pregateste sa prezinte concluziile Administratiei SUA pentru Alimente si Medicamente pentru aprobare.Vaccinurile facute de BioNTech / Pfizer, Moderna si Johnson & Johnson au demonstrat diferite grade de eficacitate impotriva Covid-19 simptomatic in studii, dar toate s-au dovedit a fi eficiente in prevenirea bolilor severe si a decesului.