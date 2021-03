Statele Unite, avertisment pentru Ankara: "Interzicerea partidului prokurd HDP ar submina democratia deja fragilizata a tarii"

Intr-un comunicat, Departamentul de Stat american a transmis ca "supravegheaza lansarea de masuri pentru dizolvarea Partidului Democrat al Popoarelor (HDP), decizie care ar periclita in mod nejustificat vointa alegatorilor turci, ar submina si mai mult democratia in Turcia si ar priva milioane de cetateni turci de reprezentantii lor alesi" prin vot."Indemnam guvernul turc sa respecte libertatea de exprimare, in conformitate cu protectiile garantate de Constitutia turca si cu angajamentele internationale ale Turciei", a insistat purtatorul de cuvant al diplomatiei americane Ned Price Un procuror a trimis miercuri un act de acuzare la Curtea Constitutionala turca prin care cere declansarea unui proces in vederea interzicerii HDP, a treia formatiune politica a tarii si care din 2016 se confrunta cu o reprimare implacabila, noteaza AFP. Partidul a denuntat un "puci politic", acuzandu-l pe presedintele Recep Tayyip Erdogan ca incearca sa-l reduca la tacere inainte de urmatoarele alegeri.Cererea pentru interzicerea HDP a intervenit la cateva ore dupa ce Parlamentul Turciei i-a retras mandatul unui deputat al acestei formatiuni, Faruk Gergerlioglu, dupa confirmarea in ultima instanta a unei condamnari de doi ani si jumatate de inchisoare, pentru "propaganda terorista"."SUA urmaresc indeaproape evenimentele din Turcia, in special masurile ingrijoratoare din 17 martie menite sa-i retraga mandatul parlamentarului Omer Faruk Gergerlioglu", a spus Ned Price.