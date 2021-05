In Statele Unite doar persoanele vaccinate pot iesi fara masca in aer liber

"Recomandarea Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) vin ca vesti binevenite pentru americanii care s-au saturat de restrictii si marcheaza un moment important in pandemie. Mastile au declansat controverse in comunitatile din Statele Unite , simbolizand o divizare amara a partizanilor in ceea ce priveste abordarile pandemiei si o insigna a apartenentei politice", scriu cei de la The New York Times Permisiunea de a opri utilizarea acestora ofera acum un stimulent pentru milioanele de persoane care inca mai rezista la vaccinare. De miercuri, aproximativ 154 de milioane de oameni au primit cel putin o doza de vaccin Covid-19, dar doar aproximativ o treime din tara, aproximativ 117,6 milioane de oameni, au fost complet vaccinati.Dar ritmul a incetinit: furnizorii administreaza in medie aproximativ 2,16 milioane de doze pe zi, o scadere de aproximativ 36% fata de varful de 3,38 milioane raportat la mijlocul lunii aprilie."Stiinta este clara: daca sunteti complet vaccinat, sunteti protejat si puteti incepe sa faceti lucrurile pe care le-ati incetat din cauza pandemiei", C.D.C. a declarat intr-o declaratie joi.Noul sfat vine cu conditii suplimentare. Chiar si persoanele vaccinate trebuie sa-si acopere fetele si distanta fizica atunci cand merg la medici, spitale sau institutii de ingrijire pe termen lung, cum ar fi casele de ingrijire medicala; atunci cand calatoriti cu autobuzul, avionul, trenul sau alte moduri de transport in comun sau cand va aflati in noduri de transport, cum ar fi aeroporturile si statiile de autobuz; iar cand se afla in inchisori, inchisori sau adaposturi fara adapost.Doctorul Anthony Fauci, seful Institutului National de Boli Infectioase si Alergii din Statele Unite, a declarat joi ca persoanele complet vaccinate impotriva COVID nu mai trebuie sa poarte masca in aer liber, cu exceptia spatiilor foarte aglomerate."Trebuie sa facem trecerea asta. Daca esti vaccinat, nu mai trebuie sa porti masca in aer liber. Doar intr-o situatie neobisnuita, daca te afli intr-o multime foarte aglomerata, unde oamenii se calca efectiv pe picioare, atunci trebuie sa porti masca. Dar altfel, daca esti vaccinat si te afli in spatiu deschis, da masca la o parte. Nu trebuie s-o mai porti", a declarat Anthony Fauci la postul CBS, potrivit CNN