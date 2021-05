Secretarul de stat american, despre agresivitatea Chinei: "Singura tara cu capacitatea economica si militara de a submina ordinea internationala"VIDEO

"Ceea ce am vazut in ultimii ani este ca China actioneaza mai represiv acasa si mai agresiv in strainatate. Este un fapt", a declarat Antony Blinken, in cursul emisiunii "60 Minutes" a postului de televiziune american.China este "singura tara din lume avand capacitatea militara, economica, diplomatica de a submina sau contesta ordinea bazata pe regulile care ne sunt atat de dragi si suntem hotarati sa o aparam", a continuat seful diplomatiei de la Washington "Vreau sa fiu foarte clar. Scopul nostru nu este sa oprim China, sa o franam, sa o limitam. El este de a mentine aceasta ordine bazata pe reguli pe care China o sfideaza".Aceste afirmatii au intervenit dupa ce presedintele american, Joe Biden , a dat asigurari miercuri, in primul sau discurs in fata Congresului, ca "nu va cauta conflictul cu China", dar va fi "pregatit sa apere interesele americane in toate domeniile".Tensiunile dintre cele doua puteri au fost recurente in ultimii ani. Fortele armate chineze si americane rivalizeaza pentru influenta in Asia-Pacific, in special in Marea Chinei de Sud si in vecinatatea Taiwanului. Antony Blinken a insistat, de asemenea, in martie, asupra "genocidului comis impotriva uigurilor majoritar musulmani " in regiunea chineza Xinjiang.