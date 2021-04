Programul nuclear al Chinei ingrijoreaza SUA. Pentagonul cere urgent Congresului o noua strategie

Bombardierele americane ar trebui sa fie pregatite sa intervina in orice moment

China va putea curand sa desfasoare arme nucleare la distanta intercontinentala

Rusia ramane inca principala amenintare nucleara la adresa SUA

In timpul unei audieri din cadrul Comisiei pentru categoriile de forte armate din cadrul Senatului, amiralul Charles A. Richard a declarat ca, desi saluta o revizuire a strategiei nucleare, scaderea numarului de rachete balistice intercontinentale si trecerea la o abordare "duala" ar necesita ca armata sa remodeleze complet operatiile, transmite Air Force Magazine , preluata de publicatia DefenseRomania.ro "Ceea ce nu este adesea recunoscut este ca nu avem triada nucleara disponibila permanent. Bombardierele nu sunt disponibile mereu", a spus Richard."I-am spus deja secretarului Apararii ca, in aceste conditii, as solicita sa repunem bombardierele in stare de alerta", a declarat acesta senatorilor marti, ceea ce ar plasa o parte din bombardierele strategice B-52 Stratofortress si/sau B-2 Spirit, ale Fortelor Aeriene, in starea in care ar fi mentinute inarmate cu arme nucleare si pregatite sa decoleze in orice moment.Unii decidenti din Capitol Hill (n.red. - Congresul SUA) au pus sub semnul intrebarii aceasta strategie. Richard a avertizat asupra recentelor pozitii ale unor parlamentari impotriva politicii de descurajare strategica cu bazare la sol (GBSD- Ground Based Strategic Deterrence) si a inlocuirii planificate, in valoare de 95 miliarde de dolari, a rachetelor balistice intercontinentale Minuteman III, din anii 1970, ca o potentiala economie de fonduri. "Desi mai multi democrati au pus la indoiala marea nevoie de rachete balistice intercontinentale modernizate, rachetele Minuteman III trebuie fie inlocuite cu GBSD modernizat, fie retrase", a declarat Richard, numindu-le "resturi ale Razboiului Rece" care au devenit prea invechite pentru a putea fi utilizate in continuare cu rezolvari temporare.Fara ICBM-uri, Statele Unite ar fi fortate sa-si schimbe drastic abordarea fata de operatiile nucleare, a declarat Richard. Ar putea lasa America sa se bazeze in totalitate pe forta sa submarina pentru a descuraja activitatea nucleara a inamicului, deoarece Statele Unite de la sfarsitul Razboiului Rece nu au mentinut bombardierele in starea de alerta nucleara "In acelasi timp, China a dezvoltat programe pentru a-si creste capacitatea nucleara si pentru a o moderniza. Nu peste mult timp China va dispune de o triada nucleara performanta", a mai spus el.Richard a declarat marti ca China este capabila sa desfasoare cu precizie arme nucleare oriunde in regiunea sa si "in curand, va putea face acest lucru la distanta intercontinentala".Intr-un efort de a descrie cat de repede avanseaza programul nuclear chinez, Amiralul Charles Richard a declarat Comisiei pentru categoriile de forte armate din cadrul Senatului ca tocmai a ordonat ca toate informarile privind armele nucleare ale Chinei sa nu contina informatii verificate mai vechi de o luna "pentru ca sunt probabil depasite"."Nu trece o saptamana fara sa aflu ceva ce nu stiam despre China", le-a declarat Richard senatorilor intr-o audiere sustinuta impreuna cu generalul James Dickinson, care conduce Comandamentul Spatial al SUA. Dickinson a numit, de asemenea, China printre principalele sale ingrijorari, deoarece isi extinde rapid capacitatea militara spatiala.Intr-un avertisment puternic, Richard le-a declarat parlamentarilor ca exista indicii privind faptul ca China ar fi trecut cel putin o parte din fortele sale nucleare din starea de pace in asa-numitele stari de "alerta ridicata" si "lansare la avertizare", in care sistemele sunt armate si pregatite pentru lansare de indata ce este detectata o racheta inamica.Cu toate acestea, chiar daca arsenalul nuclear al Chinei a crescut dramatic, Rusia ramane principala amenintare nucleara pentru Statele Unite. In timp ce SUA nu au lansat inca niciun program recent de modernizare a fortelor sale nucleare, Rusia a atins un nivel de modernizare a capabilitatilor sale nucleare de 80%, a subliniat amiralul.Aceste preocupari ale principalilor adversari ai Americii vin in timp ce Congresul s-a oprit la dezbaterea finantarii modernizarilor planificate de mult timp la triada nucleara americana - rachetele balistice intercontinentale, bombardierele cu capacitate nucleara si submarinele cu rachete balistice - si in timp ce administratia Biden, ca si cea anterioara, analizeaza strategiile nucleare ale natiunii.Richard i-a indemnat pe senatori sa urmareasca cu mai mare atentie actiunile chinezilor si rusilor privind moderniza fortele nucleare, in timp ce dezbat viitorul descurajarii nucleare a SUA."Este singurul sistem de arme la care nu trebuie sa apesi pe tragaci pentru a-l face sa functioneze", a declarat acesta facand referire la semnificatia armamentului nuclear.