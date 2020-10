Doua avioane F-16 scoase din uz vor fi donate Bulgariei de catre Statele Unite

Potrivit unui anunt al Ambasadei americane in Bulgaria, care dateaza din 20 octombrie, informeaza Janes, SUA vor dona Bulgariei doua avioane F-16 scoase din uz, scrie publicatia DefenseRomania.ro. Scopul acestei donatii este ca aeronavele sa fie folosite pentru pregatirea pilotilor bulgari si a personalului de mentenanta cu avioane F-16, inainte ca primele aeronave din F-16 Block 70/72 pe care Bulgaria le-a achizitionat sa ajunga sub comanda Sofiei.Oficilii americani nu au precizat insa ce variante sunt cele doua aeronave F-16 care vor fi donate Bulgariei si nici daca acestea sunt apte de zbor sau vor fi utilizate strict pentru instruirea personalului la sol.Bulgaria a platit, in august 2019, Agentiei pentru Cooperare de Aparare si Securitate a SUA 1,2 miliarde de dolari pentru opt avioane de vanatoare F-16 Block 70. In medie, fiecare avion va costa statul bulgar 150 de milioane de dolari, dar are cele mai noi dotari disponibile pe acest tip de avion. Livrarile ar trebui sa aiba loc incepand cu 2023.Bulgaria nu se opreste doar la cele opt aeronave F-16 noi. Sofia doreste sa achizitioneze inca opt aeronave F-16. Ministerul Apararii analizeaza deja conditiile in care o astfel de achizitie ar pute avea loc, asteptandu-se ca cel de-al doilea lot de aeronave de vanatoare sa fie mai ieftin.In prezent, Bulgaria are aproximativ 14 avioane de vanatoare MiG-29 si cheltuie anual sume foarte mari de bani pentru mentenanta acestor aeronave imbatranite. Fortele Aeriene Bulgare sunt obligate, sub o forma sau alta, sa investeasca in mentenanta avioanelor MiG-29, deoarece sunt sigurele aparate cu care inca patruleaza spatiul aerian, pana cand vor primi cele opt avioane F-16.