Armenia califica drept o ''masura foarte puternica'' recunoasterea de catre SUA a genocidului

Nikol Pasinian i-a multumit presedintelui SUA pentru aceasta ''masura foarte puternica spre justitie si adevarul istoric'' si care ofera ''un sprijin nepretuit descendentilor victimelor genocidului armean'', potrivit unui mesaj postat pe Facebook Recunoasterea genocidului constituie ''un exemplu incurajator pentru toti cei care doresc sa construiasca o societate internationala justa si toleranta'', a adaugat seful guvernului armean.Intre timp, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat ''terte parti'' ca se amesteca in problemele Turciei, in timp ce ministrul de externe Mevlut Cavusoglu a declarat ca tara sa nu are ''lectii de primit de la nimeni privind istoria sa''.''Nimeni nu are de castigat de pe urma faptului ca dezbaterile - care ar trebui tinute de istorici - sunt politizate de terti si devin un instrument de ingerinta in tara noastra", a subliniat Recep Tayyip Erdogan intr-un mesaj adresat patriarhului armean din Istanbul."Cuvintele nu pot schimba sau rescrie istoria", a scris pe Twitter ministrul de externe al Turciei, la scurt timp dupa ce a fost anuntata decizia presedintelui Joe Biden. "Nu vom accepta lectii de la nimeni despre istoria noastra", a adaugat el. Joe Biden a recunoscut sambata genocidul armean, devenind primul presedinte al Statelor Unite care a calificat astfel moartea a 1,5 milioane de armeni masacrati de Imperiul Otoman in 1915. Peste 20 de tari au recunoscut oficial acest genocid."Americanii ii onoreaza pe toti armenii care au fost ucisi in genocidul care a inceput pe 24 aprilie, in urma cu 106 ani", a scris presedintele american intr-un comunicat.Este vorba de ''onorarea victimelor, nu de coplesirea cuiva'', a subliniat un oficial american, sub rezerva anonimatului, in timp ce Turcia a avertizat in prealabil orice recurs la ceea ce denunta ca fiind o ''minciuna''.