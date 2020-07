Statele Unite: Gigantii Internetului "au prea multa putere", acuza reprezentantii din Congres

Zuckerberg a aparat Facebook inaintea audierilor

Mentionand cifre uluitoare care demonstreaza puterea acestor giganti, David Cicilline a subliniat necesitatea de a ancheta practicile lor mai mult ca oricand, deoarece ''ar trebui sa iasa din pandemia de COVID -19 mai puternice decat inainte''.La randul sau, republicanul Jim Sensenbrenner a subliniat ca ''a fi mare nu este rau in sine. Este chiar contrariul in America , ar trebui sa fiti recompensati pentru succesul dumneavoastra'', inainte de a incepe ceea ce ar putea deveni obiectul principal al acestei audieri pentru partidul sau: retelele sociale sunt partinitoare si cenzureaza vocile conservatoare? Donald Trump este convins de acest lucru, chiar daca portavocea sa preferata este Twitter , unde are 84 de milioane de abonati.Jim Jordan, unul dintre aliatii apropiati ai presedintelui Trump, a atacat si el aceasta problema, mentionand exemple de tentative, in opinia lui, de a-i reduce la tacere pe republicani pe social media.Facebook este o ''companie americana de prestigiu'', care nu ar fi reusit fara ''legi care incurajeaza competitia si inovatia'', va declara miercuri fondatorul companiei Mark Zuckerberg in cadrul unei audieri a celor patru giganti ai tehnologiei in Congresul SUA cu privire la posibile practici anticoncurentiale, relateaza AFP.Ca si Sundar Pichai (Alphabet, compania mama a Google), Tim Cook (Apple) si Jeff Bezos (Amazon), directorul va trebui sa-si apere platforma, acuzata ca a devenit prea dominanta.In extrase din discursul sau consultate de AFP marti, el isi prezinta argumentele, amintind ca, in opinia sa, guvernele si autoritatile de reglementare ar trebui ''sa aiba un rol mai activ'' pentru ''actualizarea regulilor internetului'' in termeni de moderatie a continuturilor.