Statele Unite au lovit "la ordinul presedintelui Biden" militiile sustinute de Iran, la frontiera Irakului cu Siria

"La ordinul presedintelui Biden, fortele militare ale Statelor Unite au efectuat atacuri aeriene defensive de precizie impotriva unor instalatii utilizate de militii sprijinite de Iran in regiunea de la frontiera dintre Irak si Siria ", a indicat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, intr-un comunicat.Aceste lovituri au vizat centre operationale si depozite de arme situate in doua locatii din Siria si o locatie din Irak, potrivit Pentagonului.Cel putin cinci luptatori irakieni pro-iranieni au fost ucisi si mai multi raniti in aceste atacuri, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), o organizatie neguvernamentala cu sediul la Londra, care se bazeaza pe o vasta retea de surse din Siria.Potrivit agentiei oficiale siriene Sana, un copil a fost ucis si cel putin trei persoane ranite.A fost a doua operatiune de acest fel desfasurata impotriva unor militii pro-iraniene din Siria de catre Statele Unite de cand presedintele Joe Biden s-a instalat la Casa Alba in ianuarie. O lovitura in estul Siriei a ucis in februarie peste 20 de luptatori, potrivit OSDO."Tintele au fost selectionate, deoarece aceste instalatii sunt utilizate de militii sustinute de Iran care sunt implicate in atacuri cu aeronave fara pilot (UAV, drone) impotriva personalului si instalatiilor americane din Irak", a adaugat purtatorul de cuvant al Pentagonului.Interesele americane din Irak au fost tinta unor atacuri repetate in ultimele luni. Statele Unite acuza in mod sistematic ca factiunile pro-Iran ca sunt responsabile.De la inceputul anului, peste 40 de atacuri au vizat interesele Statelor Unite in tara, unde 2.500 de soldati americani sunt desfasurati in cadrul unei coalitii internationale pentru a lupta impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic.