Statele Unite isi reduc numarul de militari din Irak de la circa 5.200 la 3.000 de militari

"Recunoscand marile progrese realizate de fortele irakiene si in consultare si coordonare cu guvernul irakian si cu partenerii nostri de coalitie, SUA au decis sa-si reduca prezenta militara in Irak de la circa 5200 la 3000 de militari in decursul lunii septembrie", a declarat McKenzie de la Bagdad. Casa Alba informase de marti ca va urma in curand un anunt cu privire la o noua reducere a trupelor americane in Irak, unde soldatii americani care luptau impotriva celulelor jihadiste se confrunta cu din ce in ce mai multe atacuri ale factiunilor pro-iraniene.SUA vor continua sa sustina armata irakiana in lupta impotriva ultimelor elemente ale gruparii Stat Islamic (SI), inca active in aceasta tara, si isi vor mentine o prezenta limitata in Siria , a precizat McKenzie intr-un discurs sustinut cu ocazia preluarii functiei de catre noul comandant al coalitiei anti-SI, generalul Paul Calvert. "Trebuie sa ne continuam cooperarea impotriva SI si partenerilor nostri in Irak si Siria", a spus el. "Aceasta prezenta redusa ne permite sa continuam sa-i consiliem si sa-i asistam pe partenerii nostri irakieni in lichidarea ultimelor ramasite ale SI in Irak", a adaugat generalul, subliniind increderea Washingtonului in capacitatea fortelor irakiene de a opera in mod independent."Traseul este dificil, sacrificiul a fost imens, insa progresele au fost semnificative. Mai sunt inca multe de facut", a conchis el.