Statele Unite l-au adaugat pe lista neagra pe un apropiat al lui Putin. Ce persoane au mai fost incluse pe lista

Majoritatea au fost inclusi pe aceasta lista neagra potrivit decretului 13818, care implementeaza legea U.S. Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, blocand orice fel de active aflate sub jurisdictie SUA si avertizand cu sanctiuni entitatile din afara Statelor Unite care au relatii cu acestia.Trezoreria americana a anuntat ca, pe langa Kadarov, seful regiunii Cecenia majoritar musulmana din Rusia, a sanctionat sase companii inregistrate in Rusia, precum si cinci persoane, care au legaturi cu acesta.Companiile sanctionate sunt Absolute Championship Akhmat, Akhmat MMA, FC Akhmat Grozny, Akhmat Kadyrov Foundation, Megastroyinvest si Chechen Mineral Waters.Cele cinci persoane sunt Vakhit Usmaiev, vicepremierul Ceceniei, precum si Timur Dugazaev, Ziad Sabsabi, Daniil Vasilievic Martinov si Satis Seemar.Trezoreria a sanctionat si trei persoane din Haiti - Jimmy Cherizier, Fednel Monchery si Joseph Pierre Richard Duplan, pentru implicarea intr-un atac din noiembrie 2018 in vecinatatea La Saline, in urma caruia au murit cel putin 71 de oameni, 400 de case au fost distruse si cel putin sapte femei au fost violate de catre bande inarmate.Un numar de cinci persoane, care au legaturi cu agentii de securitate din Yemen controlate de Houthi, au fost incluse pe lista neagra pentru abuzuri grave ale drepturilor omului: Sultan Zabin, Abdul Hakim al-Khaiwani, Abdul Rahab Jarfan, Motlaq Amer al-Marrani si Qader al-Shami.