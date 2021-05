Un american care si-a cumparat un Lamborghini cu ajutoarele pentru COVID-19, condamnat la inchisoare. Pedeapsa uriasa primita

Antreprenorul in varsta de 29 de ani a fost arestat in iulie 2020 si s-a declarat vinovat in februarie anul acesta la acuzatiile de frauda bancara, fals in declaratie catre o institutie fianciara si tranzactie cu castiguri ilegale.Potrivit unui comunicat al Ministerului de Justitie, pe langa beneficiile personale Hines a ajutat si alte persoane sa obtina imprumuturi, pe care apoi le-a folosit in propriul avantaj. Judecatorul i-a cerut lui Hines, ca parte a sentintei, sa restituie modelul Lamborghini Huracan, estimat la 318.000 de dolari, precum si restul banilor primiti de la stat.Potrivit informatiilor furnizate de Procuratura, Hines a obtinut milioane de dolari in numele a diferite companii pentru platirea unor presupuse salarii, in cadrul Paycheck Protection Program ( PPP ) - initiativa lansata de statul american pentru a-i compensa pe angajatii trimisi acasa din cauza pandemiei.Conform documentelor, Hines a pretins ajutoare in cadrul programului PPP de pana la 13,5 milioane de dolari in numele acestor companii, iar prin intermediul Bank of America el a reusit sa ridice 3,9 milioane de dolari.Suspiciunile au inceput sa apara cand s-a descoperit ca nu platise niciun fel de salariu, insa incasase bani pentru cumpararea unor obiecte de lux si pentru a petrece diferite sejururi in hoteluri din Miami Beach.Programul Paycheck Protection a facut parte din masurile luate de statul american pentru a ajuta antreprenorii americani, programul oferind imprumuturi nerambursabile micilor companii pentru a-si pastra angajatii.