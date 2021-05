Washingtonul anunta oficial ca renunta la sanctionarea principalei companii implicate in construirea gazoductului Nord Stream 2

Efecte majore geopolitice si economice ale conductei Nord Stream

"Masurile adoptate astazi demonstreaza angajamentul administratiei (presedintelui Biden) fata de securitatea energetica in Europa, in conformitate cu promisiunea presedintelui de a restabili relatiile cu aliatii si partenerii nostri din Europa, o chestiune de securitate nationala", a declarat seful diplomatiei americane, Antony Blinken, anuntand aceasta decizie."Opozitia noastra fata de gazoductul Nord Stream 2 este neclintit ", a adaugat secretarul de stat al SUA, dar "desi nu suntem intotdeauna de acord, aliantele noastre raman puternice".Intr-o scrisoare adresata Congresului, Antony Blinken indica faptul ca a decis sa sanctioneze mai multe entitati rusesti implicate in proiect, in timp ce compania Nord Stream 2 AG, o filiala a gigantului rus Gazprom cu sediul in Elvetia, si CEO-ul sau, germanul Matthias Warnig, sunt scutiti de sanctiuni. Aceste scutiri sunt "in interesul national al SUA" , subliniaza Blinken in scrisoarea adresata congresmenilor, care au votat in 2019 o lege ce obliga executivul sa impuna sanctiuni partilor implicate in proiectul Nord Stream 2.Impunerea sanctiunilor "ar fi afectat relatiile Statelor Unite cu Germania, Uniunea Europeana si alti aliati si parteneri europeni", justifica Blinken. Berlinul insista asupra faptului ca proiectul este "necesar" si "considera sanctiunile americane o interferenta in afacerile sale interne". Ucraina , pe care gazoductul o ocoleste, si alte tari din Europa de Est "continua sa indemne SUA sa se opuna proiectului Nord Stream 2, dar nu toate sunt in favoarea sanctiunilor impotriva unor entitati sau a unor europeni", a adauga secretarul de stat american.Cele mai mari implicatii ale conductei de gaze Nord Stream 2 sunt de ordin geopolitic si de securitate nationala. Vor fi afectate Germania, Belarus, Rusia, Polonia , Ucraina, dar si Estul Europei, precum si Statele Unite.O analiza complexa a consecintelor acestui proiect a fost realizata de Atlantic Council, un think tank cu sediul la Washington . Rezultatul acesteia sustine ca securitatea nationala este cel mai important efect.Astfel tranzitul prin Ucraina si conducta de gaz dintre Belarus si Polonia vor fi abandonate, in viitor. Aceste aspecte vor putea da mana libera actiunilor militare ale Rusiei in Ucraina si Belarus.Un alt impact major il reprezinta securitatea energetica a Europei. In 2019, cele 27 de tari din Uniunea Europeana au avut nevoie de 390 de miliarde de metri cubi de gaze, dintre care 168 de miliarde de metri cubi au provenit din Rusia, adica 43% din consumul total, o cifra ingrijoratoare in privinta dependentei de Moscova Efectul geopolitic ar putea fi devastator, tinand cont de intentia Rusiei de a forma o alianta cu Germania si Austria, legata de proiectul Nord Stream 2, la care vor adera si Tarile de Jos si Belgia , impotriva intereselor Europei de Est si a tarilor nordice.Aici, trebuie amintit de rolul semnificativ avut in dezvoltarea Nord Stream 2 a fostului Cancelar german, Gerhard Schroder, care de mai multi ani se afla in conducerea firmei rusesti Rosneft, iar acum detine functia de sef al Consiliului de supraveghere al Nord Stream.Efectele financiare sunt colosale, avand implicatii pozitive sau negative, in functie de state afectate. In mod normal, Ucraina castiga 3 miliarde de dolari din taxele de tranzit de la Rusia, a gazelor livrate in Occident. Suma a scazut la 2 miliarde de dolari pe an, cand Moscova si-a redus volumul.Insa, in viitor, daca Nord Stream 2 se va finaliza, Ucraina nu va mai primi prea mult, tinand cont ca gazul rusesc va ajunge spre Vest, direct in Germania. In prezent, Polonia si Belarus primesc 500 de milioane de dolari pe an de la Rusia.