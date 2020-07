Statele Unite obliga studentii straini sa plece din tara daca scolile vor sustine cursuri online

"Studentii non-imigranti F-1 si M-1 care urmeaza scolile a caror programa este exclusiv online, nu pot participa la un curs sustinut in totalitate online si sa ramana in Statele Unite," transmite Inspectoratul de Imigrari din SUA, citat de Deutsche Welle Potrivit inspectoratului, vizele F-1 sunt eliberate studentilor care urmeaza cursuri academice, in timp ce vizele M-1 sunt pentru cei care urmeaza "cursuri profesionale" in timp ce studiaza in SUA.Studentii internationali care sunt in prezent in SUA pentru cursurile care au fost mutate online pentru semestrul urmator vor trebui sa ia masuri daca doresc sa ramana in tara. Asta poate insemna transferul la o scoala in care cursurile se tin in persoana, reducerea numarului de cursuri sau solicitarea concediului medical. Nerespectarea acestor termeni ar putea duce la deportare.Restrictiile sunt aplicabile scolilor care ofereau initial cursuri in persoana si care ulterior au mutat cursurile in online. Pentru astfel de programe studentii straini pot urma un singur curs online.Studentilor inscrisi la un program hibrid, care ofera atat cursuri online cat si in persoana, li se va permite sa urmeze mai multe cursuri online. Conditia de eligibilitate pentru acest tip de programa este ca scoala sa informeze programul Student and Exchange Visitor Program al Inspectoratului de Emigrari.