Statele Unite: Un politist stropit cu "spray anti-urs" si mort a doua zi dupa violentele de la Capitoliu a murit din cauze naturale

Soarta lui Brian Sicknick i-a emotionat pe multi americani, socati de atacul impotriva sediului Congresului. Corpul sau a fost expus la Capitoliu, o onoare exceptionala, iar Joe Biden i-a adus un omagiu la fata locului.Surse anonime, citate de New York Times, au afirmat mai intai ca a fost lovit cu un stingator, o versiune a faptelor respinsa ulterior. Moartea sa ramasese un mister, la mai mult de trei luni de la incident.Brian Sicknick a suferit doua accidente vasculare cerebrale, a concluzionat in cele din urma medicul legist al capitalei federale Washington , Francisco J. Diaz.In raportul sau, medicul legist a retrasat orele dinainte de moartea acestui barbat de 42 de ani.La 6 ianuarie, in jurul orelor 14.20, politistul a fost stropit cu o substanta chimica "afara", in fata Capitolului. Apoi, in jurul orelor 22.00, Brian Sicknick, 42 de ani, s-a prabusit in incinta Capitoliului inainte de a fi dus cu ambulanta la un spital din Washington.El a decedat a doua zi, 7 ianuarie, "in jurul orelor 21.30", la spital."Circumstantele decesului: naturale", a concluzionat medicul legist.La 15 martie, autoritatile americane au inculpat doi barbati, acuzati ca l-au stropit cu un "spray anti-urs", un aerosol puternic folosit in zonele salbatice din Statele Unite pentru a respinge aceste mamifere mari.Julian Khater, 32 de ani, si George Tanios, 39 de ani, fac obiectul a noua capete de acuzare, printre care "agresarea unui politist cu o arma periculoasa", dar nu sunt urmariti penal pentru omor.Alte patru persoane au murit in urma acestei lovituri in forta: o manifestanta impuscata de un politist, Ashli Babbitt, si alte trei persoane din motive medicale separate.La 14 aprilie, Departamentul american de Justitie a anuntat ca nu va demara o urmarire penala impotriva politistului care a impuscat-o pe Ashli Babbitt, moarta la 35 de ani, considerand ca nu exista "suficiente dovezi pentru a justifica urmarirea penala".Acuzat de "incitare la insurectie" de Camera Reprezentantilor, fostul presedinte Donald Trump a fost achitat de Senat la finalul unui proces in februarie.