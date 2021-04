Pentagonul a trimis un portavion si doua bombardiere pentru a proteja retragerea trupelor NATO din Afganistan

Seful Pentagonului "a aprobat vineri cateva masuri aditionale", a declarat John Kirby in cursul unui briefing de presa.USS Eisenhower va mai ramane in zona "pentru o vreme", in timp ce bombardierele B-52 "au ajuns acolo", a adaugat el.Bombardierele grele numite "Stratofortress", care pot transporta arme nucleare, au de obicei sediul in Qatar, unde armata americana dispune de o importanta baza militara.Purtatorul de cuvant nu a exclus ca ar putea fi trimise alte intariri pentru a participa la uriasa operatiune logistica reprezentata de retragerea a circa 2.500 de soldati americani, precum si a peste 16.000 de subcontractanti civili si a echipamentelor acestora.Lor li se adauga aproximativ 7.000 de soldati ai NATO , care depind in mare masura de armata americana pentru transportul de trupe si de echipamente."Este rezonabil sa ne gandim ca ar putea exista masuri suplimentare temporare pentru protejarea fortelor", a adaugat John Kirby, mentionand ca, daca autovehiculele blindate cele mai sofisticate vor fi evacuate pe calea aerului, altele vor fi date armatei afgane.