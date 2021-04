Imagini rare, filmate de marina SUA, cu un J-15 chinez aterizand pe portavionul Liaoning VIDEO

Despre portavionul Liaoning, primul portavion al Chinei

Pe filmare apare si un crucisator cu rachete ghidate, care se afla in spatele portavionului chinez, si un distrugator, aflat in fata portavionului. Se pare ca ambele nave fac parte din grupul de lupta al portavionului.Pe imagini se aud persoane care vorbesc in engleza. Cel mai probabil filmarea a fost facuta in marea Chinei de Sud, de cineva aflat la bordul distrugatorului american USS Mustin, scrie publicatia DefenseRomania.ro Luna aceasta marina Statelor Unite a dat publicitatii o fotografie in care capitanul distrugatorului american USS Mustin , impreuna cu secundul sau, monitorizeaza extrem de relaxati portavionul chinez Liaoning care trece pe langa nava de lupta americana la doar cativa kilometri distanta.Portavionul Liaoning poate transporta 24 de aeronave de vanatoare J-15. Acesta este primul portavion al Chinei si a fost achizitionat din Ucraina dupa prabusirea Uniunii Sovietice. Portavionul a fost cumparat in 1998.De precizat ca initial nava a purtat numele de Riga si nu a mai fost finalizata dupa prabusirea URSS. Constructia a inceput in anii 1980 iar in momentul in care chinezii au achizitionat nava aceasta era finalizata in proportie de aproximativ 70%.Nava a fost tractata pana in China , unde Beijingul a finalizat constructia si a modernizat-o complet.