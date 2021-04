Statele Unite avertizeaza Rusia ca vor exista consecinte in cazul unei agresiuni in Ucraina

"La frontiera sunt masate mai multe trupe rusesti decat oricand din 2014, in timpul primei invazii" a Rusiei, a spus seful diplomatiei americane intr-un interviu difuzat duminica la NBC, reluand o estimare formulata deja saptamana aceasta de Casa Alba Presedintele Joe "Biden a fost foarte clar: daca Rusia actioneaza nesabuit sau agresiv, vor exista costuri, consecinte", a adaugat el, fara a specifica natura eventualelor represalii.Antony Blinken, care a discutat vineri aceasta problema telefonic cu omologii sai francez si german, a subliniat ca Statele Unite si "aliatii lor europeni au aceeasi preocupare".Razboiul din regiunea Donbas a inceput in aprilie 2014, in urma unei revolutii pro-occidentale in Ucraina, care a fost urmat si de anexarea de catre Moscova a peninsulei ucrainene Crimeea Acest conflict s-a soldat cu peste 13.000 de morti si aproape 1,5 milioane de persoane stramutate. Intensitatea luptelor a scazut in mare parte dupa acordurile de pace de la Minsk din 2015, insa solutionarea politica a conflictului nu avanseaza.In ultimele zile, Kievul si mai multe capitale occidentale au criticat Moscova pentru ca a masat trupe la granita ucraineana si in peninsula Crimeea anexata, in timp ce incidentele ucigase cu separatistii sunt aproape zilnice. Potrivit Ucrainei, Kremlinul ar putea cauta un pretext pentru a lansa o operatiune militara de anvergura. Kremlinul nu a negat aceste miscari de trupe, dar asigura ca nu ameninta pe nimeni, acuzand, dimpotriva , Kievul de "provocari" menite sa "inrautateasca situatia de pe front"."Desigur, nimeni nu se angajeaza pe calea razboiului si nimeni nu accepta posibilitatea unui astfel de razboi ", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, duminica intr-un interviu.