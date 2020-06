Statele Unite s-au retras de la negocierile cu UE privind taxarea serviciilor digitale din cauza lipsei progreselor

Ziare.

Lighthizer le-a spus parlamentarilor din SUA ca el inca crede ca este necesar un regim international pentru impozite, dar ca discutiile cu tarile europene nu s-au dovedit fructuoase."Nu faceam niciun progres, iar secretarul a luat decizia ca ... mai degraba decat sa esueze de la sine, mai bine sa spunem ca nu mai suntem implicati in negocieri", a spus el in timpul unei audieri in comisia pentru fiscalitate.Un purtator de cuvant al Trezoreriei nu a dorit sa comenteze.Comentariile lui Lighthizer marcheaza prima confirmare oficiala a unei informatii publicate anterior de publicatia Financial Times, potrivit careia Mnuchin a cerut suspendarea discutiilor, intr-o scrisoare din 12 iunie adresata unor oficiali de top din Franta, Spania, Marea Britanie si Italia.Lighthizer a lansat in aceasta luna investigatii pentru a determina daca taxele pe servicii digitale care sunt adoptate sau luate in considerare de 10 tari - Austria, Brazilia , Republica Ceha, Uniunea Europeana, India Indonezia , Italia, Spania, Turcia si Marea Britanie - reprezinta practici comerciale neloiale. Daca se va constata acest lucru, guvernul SUA ar putea impune noi tarife.Washingtonul a initiat anterior actiuni impotriva Frantei pentru taxa pe servicii digitale, dar ulterior Franta a fost de acord cu suspendarea colectarii, in timp ce tarile Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) au elaborat o abordare mai standardizata.Unele tari considera ca taxarea serviciilor digitale este o modalitate de a obtine venituri din operatiunile locale ale companiilor mari de tehnologie, cum ar fi Google si Facebook . Criticii sustin ca firmele profita enorm de pe pietele locale, dar au contributii infime la bugetul de stat.Spania insista ca taxa pe serviciile digitale pe care o analizeaza nu face discriminari in functie de tara si ca se va aplica companiilor indiferent de locul in care acestea isi au sediul.