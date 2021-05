Statele Unite vor sa distribuie pe scara larga, cu licenta, vaccinuri pentru Covid-19 Indiei si altor tari

In ultimele saptamani, India s-a confruntat cu o crestere uluitoare a noilor infectii cu coronavirus. In weekend, India a raportat 400.000 de noi cazuri zilnice, aducand totalul cumulat al tarii la 19.557.457, conform cifrelor compilate de Johns Hopkins. Cresterea ar fi fost declansata de o varianta a Covid-19 extrem de contagioasa, cunoscuta sub numele de B.1.617, care a fost identificata pentru prima data in tara. Varianta a fost identificata de atunci in alte tari, inclusiv in Statele Unite Vineri, Casa Alba a anuntat ca va restrictiona calatoriile din India pe masura ce tara lucreaza pentru a contracara cresterea infectiilor cu Covid-19."Ne grabim sa ajutam India ", a spus Klain in timpul unui interviu la emisiunea "Face the Nation" a CBS.Klain a spus ca SUA au trimis medicamente, truse de testare rapida pentru diagnosticare, ventilatoare si echipamente de protectie catre cea mai mare democratie din lume, precum si materii prime cruciale pentru producerea vaccinului."Reprezentanta pentru Comert a SUA, Katherine Tai, va merge saptamana viitoare la Organizatia Mondiala a Comertului pentru a incepe discutii despre cum putem face ca acest vaccin sa fie distribuit pe scara larga, autorizat pe scara larga, impartit pe scara larga", a spus el cand a fost intrebat daca administratia Biden va relaxa protectia brevetelor pentru vaccinul impotriva coronavirusului.Klain a adaugat ca se asteapta ca administratia de la Casa Alba sa aiba mai multe de spus in aceasta privinta in zilele urmatoare.La inceputul acestei luni, prim-ministrul indian Narendra Modi a discutat cu presedintele Biden despre ridicarea protectiei brevetului vaccinului impotriva coronavirusului.Relaxarea ar oferi guvernelor un acces mai rapid si mai accesibil la dozele care salveaza vieti.Saptamana trecuta, administratia Biden a anuntat ca va pune imediat la dispozitie materiile prime necesare pentru producerea vaccinului impotriva coronavirusului in India. Raspunsul SUA a venit dupa ce Marea Britanie, Franta si Germania au promis ajutor pentru India.Natiunile bogate au fost criticare in ultimele zile pentru ca au acumulat materiile prime necesare pentru producerea vaccinurilor.