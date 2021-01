Statele Unite vor cere teste negative pentru Covid-19 pentru aproape toti pasagerii aerieni internationali

Noile reguli vor intra in vigoare in termen de doua saptamani de la semnarea lor, respectiv din 26 ianuarie.CDC a cerut in ultimele saptamani administratiei Trump sa extinda aceasta obligativitate. Una dintre probleme este cum sa rezolve problema tarilor unde capacitatea de testare este limitata.Din 28 decembrie, CDC a cerut ca aproape toti pasagerii aerieni veniti din Marea Britanie, inclusiv cetatenii americani, sa fie testati negativ pentru Covid-19 cu 72 de ore inainte de placare. Sunt exceptati copiii cu varste mai mici de doi ani si pasagerii care tranziteaza doar Marea Britanie. Canada a impus reguli similare pentru aproape toti pasagerii internationali, incepand cu 7 ianuarie, ca si multe alte tari.