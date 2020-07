Statuia comerciantului de sclavi din Bristol a fost inlocuita de figura unei protestatare Black Lives Matter

de protestatarii Black Lives Matter a fost inlocuita in secret miercuri dimineata, 15 iulie. In locul ei a aparut sculptura uneia dintre participantele la miscarile de strada care condamnau atitudinea politistilor americani in privinta persoanelor de culoare. In spatele miscarii se afla artistul Marc Quinn, potrivit The Guardian Jen Reid, cea care a luat locul lui Edward Colston, este reprezentata stand in picioare cu pumnul ridicat.Echipa de 10 oameni, ajunsa la ora 5 dimineata pentru a instala statuia, a spus ca a lucrat la aceasta idee alaturi de Marc Quinn timp de cateva saptamani. Viitorul soclului si ceea ce este instalat pe acesta trebuie sa fie decis de oamenii orasului Bristol", a declarat primarul orasului, Marvin Rees. "Nu a fost solicitata si nu a fost acordata permisiunea pentru instalarea acesteia (n.r. statuii).", a adaugat primarul din Bristol.