VIDEO O statuie ecvestra a conchistadorului spaniol Sebastian de Belalcazar, data jos de un grup de amerindieni

Nuestro Pueblo Indigena Misak se moviliza y derriba en Popayan la estatua de Sebastian de Belalcazar.



Su forma de reinvidicar la memoria de ancestros asesinados y esclavizados por las elites.

En senal de protesta por la crisis.



Atentos, hace presencia el Esmad. pic.twitter.com/qub20hKW4G - Martha Peralta Epieyu (@marthaperaltae) September 16, 2020

Potrivit unor imagini video difuzate pe retelele sociale, mai multe zeci de amerindieni din sud-vestul tarii au dat jos statuia ecvestra a conchistadorului cu ajutorul unor corzi, in prezenta unor ofiteri de politie.Manifestantii au celebrat doborarea statuii lui Belalcazar, fondatorul oraselor Cali si Popayan din sud-vestul Columbiei. "Prin forta poporului nostru, am reusit sa-l dam jos, pentru a marca simbolic respingerea exterminarii de popoare", a declarat Diana Jembuel, membra a poporului amerindian Misak (cunoscut si sub numele de Guambiano, n.r.).Potrivit Dianei Jembuel, evenimentul a avut loc in urma unui apel la mobilizare din partea populatiilor indigene Misak, Nasa si Pijao, pentru a protesta impotriva "exterminarii culturale si fizice a popoarelor indigene" din departamentul Cauca, a carui capitala este Popayan, si "a diferitor lideri sociali ai tarii".In acest context, AFP aminteste de imaginile recente cu statui de personalitati sclavagiste sau de colonizatori doborate in SUA, Regatul Unit, Belgia sau Martinica, in cadrul protestelor provocate de moartea unui afro-american, George Floyd, sub genunchiul unui politist alb la Minneapolis (SUA), la sfarsitul lui mai.Primarul din Popayan, Juan Carlos Lopez, a denuntat aceasta actiune, pe care a calificat-o drept "un act violent impotriva unui simbol al unui oras care este multicultural".Popoarele indigene duc de mai multa vreme o lupta prin care cer sa li se retrocedeze pamanturile din departamentul Cauca.Aceste popoare s-au confruntat si cu violente din partea unor grupuri finantate din traficul de stupefiante, dupa acordul de pace semnat in 2016 care a dus la dezarmarea gherilei marxiste FARC.Statuia lui Sebastian de Belalcazar, care a intemeiat de asemenea orasele Quito si Guayaquil in Ecuadorul vecin, a fost edificata in 1937 pe o colina de langa Popayan.Pentru poporul Misak, conchistadorul "a fost unul dintre principalii responsabili pentru aservirea si exterminarea popoarelor indigene si a sclavilor africani in regiune", a explicat Diana Jenbuel.