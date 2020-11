Twitter i-a suspendat contul fostului strateg-sef de la Casa Alba dupa ce a sugerat decapitarea a doi oficiali

El a facut aceste comentarii intr-un inregistrare video postata pe conturile sale de Facebook , YouTube si Twitter.Bannon a pretins in mod eronat ca presedintele republican in exercitiu a castigat un nou mandat, desi voturile inca se numara in cateva state-cheie, si a afirmat ca Donald Trump ar trebui sa ii concedieze pe Fauci si Wray.Insa apoi a spus ca ar merge si mai departe: "Le-as pune capetele in sulite. I-as pune in doua colturi ale Casei Albe ca avertisment pentru birocratii federali. Ori respectati agenda, ori plecati".Comentariile au fost facute in timpul unei transmisiuni live a show-ului online al lui Bannon, "War Room: Pandemic" ("Camera de Razboi: Pandemia").Videoul a fost disponibil pe pagina de Facebook a lui Bannon timp de circa 10 ore si a fost vizionat de aproape 200.000 de ori inainte ca reteaua de socializare sa il elimine, invocand duritatea sa si faptul ca incita la violenta.Tot joi, si YouTube a eliminat inregistrarea, spunand ca incalca politica sa privind "incitarea la violenta".Twitter a precizat ca a suspendat permanent contul podcast-ului 'War Room' al lui Bannon pentru glorificarea violentei.