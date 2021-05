Modul inedit in care Bucurestiul poate sanctiona regimul lui Lukasenko. "Diplomatii ar avea numele lui Roman Protasevich imprimat pe cartile lor de vizita"

Istoricul Andrei Oisteanu sustine ca cele doua institutii ar trebui sa schimbe numele strazii pe care se afla Ambasada Republicii Belarus in Romania, in str. Roman Protasevich."Sustin ideea ca Primaria (sectorului 1 sau cea generala) sa schimbe numele strazii (din Sectorul 1) pe care se afla Ambasada Republicii Belarus. In loc de Str. Tuberozelor sa se numeasca Str. Roman Protasevich. Toata corespondenta ambasadei ar veni in si ar pleca din strada cu numele jurnalistului disident. De asemenea, diplomatii ar avea numele lui Roman Protasevich imprimat pe cartile lor de vizita", afirma Andrei Oisteanu intr-o postare pe Facebook Roman Protasevici, 26 de ani, a fost retinut pe aeroportul din Minsk dupa ce a coborat din avionul care plecase de la Atena si avea ca destinatie Vilnius, capitala Lituaniei.Avionul a fost deviat de pe traiectoria sa in urma unei "alerte cu bomba", iar un avion de vanatoare MiG-29 a fost trimis de armata pentru a intercepta aeronava.