Strângere de fonduri pentru un poliţist american cu origini româneşti, împuşcat în timp ce apăra comunitatea

Un poliţist american cu origini româneşti, Tyler Moldovan, se află în stare critică internat într-un spital local după ce a fost împuşcat de un individ înarmat săptămâna aceasta în timpul unei operaţiuni în Phoenix (Arizona). Colegii lui de la Phoenix Law Enforcement Association s-au mobilizat şi au organizat un eveniment de strângere de fonduri, informează sâmbătă ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, care a lansat un apel pentru donaţii în sprijinul ofiţerului de poliţie.

Tyler a fost împuşcat de un individ, marţi, în timp ce apăra comunitatea. Ajuns la locul unui incident banal, poliţiştii au organizat marţi dimineaţă, într-o zonă din Phoenix, un perimetru pentru a localiza un individ care perturba liniştea publică. Ofiţerul Moldovan îl întrebase pe suspectul pe care l-a identificat dacă are arme, iar acesta i-a spus că nu. În acel moment, suspectul a scos o armă şi l-a împuşcat pe ofiţerul de 22 de ani, de aproximativ opt ori, inclusiv în cap. Individul a continuat să tragă în Moldovan după ce acesta a căzut la pământ. Apoi, atacatorul a fost imobilizat de colegii ofiţerului Moldovan, iar acesta a fost resuscitat şi dus la spital, scrie ambasadorul pe pagina sa de Facebook.

Fundaţia Poliţiei din Phoenix acceptă donaţii pentru a-l sprijini pe ofiţerul Moldovan şi familia acestuia. Donaţiile se pot face pe pagina fundaţiei https://phoenixpolicefoundation.org/moldovan?fbclid=IwAR0JCclE2OlYla021T0spMP0HutXzqwZbuuMoPqgPb-nOFKwFcxjZswaGYg.

Potrivit sursei citate, Tyler Moldovan a absolvit Academia de Poliţie acum şase luni şi se căsătorise cu câteva luni în urmă.

''Am vorbit cu părinţii lui, Adina şi Dan Moldovan, cu colegii şi prietenii lui Tyler, români şi americani. Cu adâncă emoţie, am purtat o lungă conversaţie despre Tyler şi viaţa familiei Moldovan înainte şi după tragedie. Gloanţele nu pot nimici nădejdea şi nici frânge rugăciunea. Chiar dacă lacrimile le brăzdează chipurile, iar lungile tăceri şi suspinele apăsătoare sunt mai tot timpul prezente, flacăra speranţei nu s-a stins. Suntem cu toţii şocaţi, dar ne rugăm, într-o singură dorinţă, şi sperăm la un miracol. Am fost cu atât mai mişcat de evenimentul tragic ştiind că familia Moldovan urma să ne găzduiască sâmbătă seara pentru o cină românească în casa lor'', scrie ambasadorul.

