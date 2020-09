Strasbourg a fost declarat zona rosie din cauza pandemiei. Plenul Parlamentului European se intruneste la Bruxelles

"Am facut tot ce ne-a stat in putinta sa reluam normal sesiunile plenare in Strasbourg. Cu toate acestea, revenirea pandemiei in multe state membre si deciziile luate de autoritatile franceze de a clasifica intregul district al Rinului de Jos ca zona rosie, ne obliga sa reconsideram multarea la Strasbourg. Desi suntem foarte dezamagiti de aceasta decizie, trebuie sa luam in considerare ca trasferul intregii administratii a Parlamentului European ar presupune carantina pentru toti angajatii la reintoarcerea lor la Bruxelles", potrivit unui comunicat de presa al institutiei afisat pe site-ul PE.Sassoli a adaugat ca cei din PE vor sa se reintoarca la Strasbourg si sunt increzatori ca acest lucru va fi posibil, odata ce pandemia de COVID-19 va trece intr-un trend descendent."Trecem printr-o perioada dificila si sunt recunoscator pentru toata cooperarea, disponibilitatea si expertiza arata de autoritatile medicale si guvernamentale din orasul Strasbourg. Dorinta reprezentantilor Parlamentului European este de a se reintoarce la Strasbourg si suntem increzatori ca, in fata unui trend descendent al pandemiei, acest lucru va fi posibil", a completat David Sassoli.El a mai spus ca "sesiunea plenara din 14-17 septembrie a Parlamentului European va avea loc la Bruxelles".