Descoperirea facuta de o universitate austriaca in cazul disparitiei misterioase a 43 de studenti mexicani

Resturile lui lui Jhosivani Guerrero au fost identificate de Universitatea din Innsbruck, in Austria, din resturi osoase descoperite in comuna Cocula, in statul Guerrero, a indicat pentru AFP o sursa cadrul Centrului Prodh reprezentand rudele celor disparuti.Resturile altor doi studenti fusesera deja identificate de aceeasi universitate.In noaptea de 26 spre 27 septembrie 2014, mai multe zeci de studenti de la scoala de formare a cadrelor didactice Ayotzinapa s-au deplasat in orasul apropiat Iguala (statul Guerrero) pentru "a rechizitiona" autobuze cu scopul de a merge la Ciudad de Mexico, unde doreau sa participe la o demonstratie.Arestati de politie, 43 de tineri au disparut apoi si nu au mai fost gasiti niciodata. Autoritatile au acuzat pana in prezent un cartel de traficanti de droguri care ar fi confundat studentii cu membrii unei grupari concurente punand sa fie impuscati de indivizi inarmati.Aceasta versiune oficiala, prezentata in ianuarie 2015 de guvernul presedintelui de atunci, conservatorul Enrique Pena Nieto (2012-2018), fusese respinsa de rudele studentilor si de experti independenti ai Comisiei interamericane pentru drepturile omului (CIDH).Actualul presedinte de stanga al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a creat o Comisie a Adevarului si a ordonat deschiderea unei noi anchete care urma "sa inceapa de la zero".