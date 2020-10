VIDEO Studentii de la Universitatea de Film din Budapesta continua protestele fata de conducerea instalata de guvernul Viktor Orban. Autoritatile au oprit internetul in campus

Students occupying the performing arts university #SZFE in Budapest have been ordered to leave the building by 6pm. This includes residents of the dormitory who, if they comply, will be out on the street. 1/? pic.twitter.com/iJYAGwMQ0v - Justin Spike (InsightHungary) (@jspikebudapest) October 16, 2020

#SzFE #FreeSzFE #Budapest #covid The protest has been going for several weeks already. Today, Hungarian government ordered everyone to vacate the whole premises due to Covid-19. Yet, staff & students still persist against the gov't. pic.twitter.com/Rh986UxpgO - Jesada P (@JesadaPua) October 16, 2020

In incercarea de a opri manifestatiile, reprezentantii universitatii au taiat internetul in campus."Noi, studentii SZFE, respingem ordinul de a elibera cladirea", a auntat un reprezentant al studentilor, vineri seara, adresandu-se unei multimi de aproximativ 500 de manifestanti adunati in fata institutiei de invatamant din Budapesta, relateaza Reuters. "Am intarit blocada si o vom mentine pana cand ne va fi garantata autonomia universitara", declara studentii, potrivit hotnews.ro Gabor Szarka, cel care a fost numit noul rector al universitatii, le-a transmis studentilor ca trebuie sa paraseasca incinta cladirii din campus pana la ora 18.00.Guvernul lui Viktor Orban a ales, in august, un nou consiliu de administratie la Universitatea de Teatru si Film din Budapesta, ceea ce a determinat conducerea Senatului universitatii sa demisioneze in semn de protest.Gabor Szarka, numit rector de catre noul board, este un fost oficial militar de rang inalt si sef de cabinet al fostului ministru al Apararii din guvernul Orban. Anula cesta a fost adoptata o lege care presupune transferarea dreptului de proprietate asupra acestei institutii publice catre o fundatie private. Oamenii revoltati sustin ca, astfel, administratorii vor fi numiti de guvern, care vor avea dreptul sa numeasca seful institutiei fara consultarea prealabila a profesorilor si studentilor."Orban vrea doar sa controleze totul, dar nu poti in niciun caz sa controlezi cultura", spune Emese Palos, profesor participant la protest. "Acesti copii sunt artisti in devenire. Numai dictatorii incearca sa indoctrineze arta".