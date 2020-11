Studiu: 20% dintre pacientii cu COVID-19 dezvolta tulburari psihice in primele 90 de zile dupa infectare

Anxietatea, depresia si insomnia sunt afectiunile cele mai frecvent intalnite in randul pacientilor care s-au vindecat de COVID-19 si care au dezvoltat tulburari de sanatate mintala. Cercetatorii de la Universitatea Oxford au descoperit totodata si riscuri sporite de dementa, o boala care afecteaza capacitatea cerebrala."Oamenii se temeau ca supravietuitorii de COVID-19 se vor confrunta cu riscuri sporite de probleme mintale, iar studiul nostru arata ca acest scenariu este posibil", a declarat Paul Harrison, profesor de psihiatrie la Universitatea Oxford.Medicii si cercetatorii din lumea intreaga trebuie sa inceapa de urgenta sa investigheze cauzele si sa identifice noi tratamente pentru bolile mintale dupa declansarea pandemiei de COVID-19, a adaugat profesorul britanic.Noul studiu, publicat in revista The Lancet Psychiatry, a analizat inregistrari medicale in format electronic provenite de la 69 de milioane de persoane din Statele Unite, inclusiv de la peste 62.000 de persoane diagnosticate cu COVID-19. Rezultatele vor fi cel mai probabil aceleasi si pentru persoanele afectate de COVID-19 la nivel mondial.In primele trei luni dupa ce au prezentat rezultate pozitive la testele de depistare a COVID-19, o cincime dintre supravietuitori au fost diagnosticati in premiera si cu forme de tulburare psihica, precum anxietate, depresie si insomnie. Acest procent este de doua ori mai mare decat procentele raportate in cadrul celorlalte grupuri de pacienti monitorizati in aceeasi perioada.Autorii studiului au descoperit, totodata, ca persoanele care aveau o afectiune mintala preexistenta prezinta un risc cu 65% mai mare sa fie diagnosticate si cu COVID-19 in raport cu persoanele fara astfel de tulburari.Specialisti din domeniul sanatatii mintale care nu au participat in mod direct la acest studiu afirma ca descoperirile facute se adauga pe lista tot mai mare de dovezi care arata ca maladia COVID-19 poate sa afecteze creierul si mintea umana, crescand riscul de aparitie a unei game largi de boli de natura psihica."Acest lucru se datoreaza probabil unei combinatii dintre factorii de stres psihologic asociati cu aceasta pandemie si efectele fizice ale bolii", a declarat Michael Bloomfield, consultant psihiatru la University College din Londra.Simon Wessely, decanul catedrei de psihiatrie de la King's College din Londra, considera ca descoperirea faptului ca persoanele cu boli mintale prezinta riscuri mai mare de a contracta COVID-19 este in concordanta cu alte descoperiri similare realizate in timpul precedentelor pandemii cauzate de diverse boli infectioase."COVID-19 afecteaza sistemul nervos central si, astfel, ar putea sa creasca in mod direct afectiunile ulterioare. Insa acest studiu confirma ca teoria enuntata mai devreme nu reprezinta intreaga poveste si ca acest risc este sporit de starea anterioara de sanatate", a declarat profesorul britanic.Marjorie Wallace, directorul executiv al organizatiei de caritate britanice din domeniul sanatatii mintale SANE, afirma ca noul studiu reflecta experientele constatate de angajatii organizatiei in timpul actualei pandemii."Linia noastra de asistenta telefonica se confrunta cu un numar tot mai mare de persoane care ne suna pentru prima data si care acuza probleme de sanatate mintala, dar si cu persoane care trec prin episoade de recidiva deoarece teama si anxietatea lor au devenit de nesuportat", a spus ea.