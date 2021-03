Studiu: Unul din trei pacienti COVID, arata efecte ale infectiei pe termen lung

CITESTE SI:

Cel putin unul din trei bolnavi de COVID-19 spitalizati isi vede sanatatea afectata pe termen lung, cu diferite organe afectate si inclusiv probleme de ordin psihologic, releva un studiu publicat luni, 22 martie, citat de AFP.Articolul, publicat in revista Nature Medicine, este o sinteza a noua cercetari pe acest subiect efectuate in Europa, SUA si China si mentioneaza epuizarea, dificultatile respiratorii, anxietatea, depresia si tulburarile de stres post-traumatic printre cele mai frecvente simptome ale pacientilor.''Date fiind milioanele de persoane infectate cu SARS-CoV-2 in lume, povara pe termen lung asupra sanatatii fizice, cognitive si psihice este in fata noastra. Fara indoiala ca acum vedem doar varful aisbergului'', noteaza autorul principal al articolului, Kartik Sehgal, medic oncolog si profesor la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Harvard, scrie AGERPRES Virusul SARS-CoV-2 ataca in principal plamanii persoanei infectate, dar uneori dificultatile respiratorii persista pe termen lung, iar cercetarile arata ca acest coronavirus ataca si alte organe, provocand complicatii care merg de la inflamatii cronice pana la tulburari cardiovasculare.Autorii articolului subliniaza ca prevenirea deceselor cauzate de COVID-19 nu este de ajuns sub aspectul actiunii medicale si este nevoie sa se aprofundeze efectele acestei boli pe termen lung.